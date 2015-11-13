版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 08:37 BJT

《全球汇市》美元处于守势，股市下挫之下风险偏好降温

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0803 1.0817 -0.13 -10.70 1.2097

美元/日圆 122.51 122.59 -0.07 2.55 119.68

欧元/日圆 132.35 132.61 -0.20 -8.86 144.78

美元/瑞郎 1.0008 0.9997 0.11 0.67 0.9941

英镑/美元 1.5231 1.5230 0.01 -2.20 1.5573

美元/加元 1.3279 1.3290 -0.08 14.30 1.1618

澳元/美元 0.7131 0.7125 0.08 -12.70 0.8168

新西兰元/美元 0.6541 0.6536 0.08 -16.11 0.7797

澳元/日圆 87.360 87.350 0.01 -10.61 97.750

新西兰元/日圆 80.130 80.120 0.01 -14.30 93.310

英镑/日圆 186.59 186.70 -0.06 0.40 186.38

澳元/新西兰元 1.0899 1.0880 0.17 4.11 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/王兴亚；审校 李春喜/王丽鑫/孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐