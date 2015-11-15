主要国家经济指标预测--11月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月15日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 -0.1% -0.3% (环比年率) -0.2% -1.2% 11月16日(一) 0030 澳洲新车销售 10月 -- +5.5% 1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.1% +0.2% (较上年同期) 持平 持平 扣除食品和能源HICP(较前月) -- +0.4% (较上年同期) +1.0% +0.8% 1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负5.00 负11.36 1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 -- -0.2% 附：主要国家13日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月13日(五) 0430 日本工业生产 9月修正值 +1.1% -- 0430 日本产能利用率指数(较前月) 9月 +1.5% -- 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.3% 0700 德国GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 +0.1% -- 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 +0.2% -0.2% (较上年同期) -6.6% -6.9% 0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.9% +1.0% 0930 英国建筑业产出(较前月) 9月 -0.2% +1.5% (较上年同期) -1.6% -0.3% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +0.5% (较上年同期) +0.3% +0.3% 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 顺差205 顺差182 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.7% 1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 10月 -1.6% -1.2% (较前月) -0.4% +0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.1% +0.5% (较前月) -0.3% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) +0.4% -- (较前月) -0.1% +0.1% 1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.1% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4% 1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.3% 持平 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 93.1 91.5 现况指数 104.8 103.0 预期指数 85.6 84.0 11月15日(日) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 +1.6% -- (较上年同期) +5.7% -- -- 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 顺差67 -- 出口 -15.9% -- 进口 -16.6% -- (完)