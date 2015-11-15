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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--11月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值     前值
   

    11月15日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)             第三季        -0.1%     -0.3%
                            (环比年率)                           -0.2%     -1.2%
        
    11月16日(一)
    0030 澳洲新车销售                               10月          --       +5.5%
    1000 欧元区HICP(较前月)                　　　 10月终值      +0.1%      +0.2%
                   (较上年同期)                          　　　  持平       持平
          扣除食品和能源HICP(较前月)                              --       +0.4%
                              (较上年同期)                      +1.0%      +0.8%
    1330 美国纽约联储制造业指数                     11月      负5.00     负11.36
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                    9月          --       -0.2%
    

    附：主要国家13日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月13日(五)
    0430 日本工业生产                            9月修正值       +1.1%     --   
   
    0430 日本产能利用率指数(较前月)                    9月       +1.5%     --   
   
    0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季初值       +0.3%     +0.3%
      
    0700 德国GDP(较前季)                        第三季初值       +0.3%     +0.3%
      
                (较上年同期)                                     +1.8%     +1.8%
      
    0745 法国非农就业岗位(较前季)                   第三季       +0.1%       -- 
      
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                  10月       +0.2%     -0.2%
      
                        (较上年同期)                             -6.6%     -6.9%
      
    0900 意大利GDP(较前季)                      第三季初值       +0.2%     +0.3%
      
                  (较上年同期)                                   +0.9%     +1.0%
      
    0930 英国建筑业产出(较前月)                        9月       -0.2%     +1.5%
      
                       (较上年同期)                              -1.6%     -0.3%
      
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        10月终值       +0.2%     +0.2%
      
                              (较上年同期)                       +0.3%     +0.3%
      
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  +0.5%     +0.5%
      
                                   (较上年同期)                  +0.3%     +0.3%
      
    1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)            9月     顺差205   顺差182
    
    1000 欧元区GDP(较前季)                      第三季初值       +0.3%     +0.4%
      
                  (较上年同期)                                   +1.6%     +1.7%
      
    1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期)  10月       -1.6%     -1.2%
      
                                        (较前月)                 -0.4%     +0.2%
      
             扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                     +0.1%     +0.5%
      
                                (较前月)                         -0.3%     +0.1%
      
             扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)               +0.4%       -- 
      
                                      (较前月)                   -0.1%     +0.1%
      
    1330 美国零售销售(较前月)                          10月      +0.1%     +0.3%
      
             扣除汽车的零售销售(较前月)                          +0.2%     +0.4%
      
    1500 美国企业库存(较前月)                           9月      +0.3%      持平
       
    1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数         11月初值       93.1      91.5
       
                             现况指数                            104.8     103.0
      
                             预期指数                             85.6      84.0
 
    
    11月15日(日)
    2145 新西兰零售销售(较前季)                    第三季        +1.6%      -- 
                       (较上年同期)                              +5.7%      --
     --  韩国贸易收支(亿美元)                   10月修正值      顺差67      --  
  
                       出口                                     -15.9%      --  
                       进口                                     -16.6%      --  
   (完)

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