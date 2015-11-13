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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 08:16 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月13日

路透香港11月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7498港元 )
    
    美国股市周四创逾一个月最大跌幅，道琼工业指数 收跌1.44%，至17,448.07点，因大宗商
品价格下跌拖累能源和原材料类股，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者的言论显示该央行
接近升息。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       108.180    0.71      27803             8.384      -3.41
 中国铝业                       8.110   -1.10       9581             2.514      -1.02
 中国移动                      59.150    1.06      95070            91.680      -1.58
 中国人寿                      18.070    0.78     175116            28.008      -3.09
 中石油                        73.760    0.97      49265             5.716      -3.60
 中石化                        67.390    0.52      31074             5.223      -2.75
 汇丰控股                      39.570   -0.43    2038962            61.332      -2.03
 中电信                        51.850    1.69       9249             4.018      -1.51
 中国联通                      12.830    2.89     130186             9.943      -2.33
 兖州煤业                       4.880   -1.41       6278             3.782      -3.28
 华能国际                      41.410   -2.08       8327             8.023      -0.83
 南方航空                      38.930   -1.32       6864             6.034      -1.24
 东方航空                      29.410   -2.03       7732             4.558      -1.12
 中芯国际                       5.530   13.32     100342             0.857      -2.60
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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