《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月13日

路透香港11月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7498港元 ) 美国股市周四创逾一个月最大跌幅，道琼工业指数 收跌1.44%，至17,448.07点，因大宗商 品价格下跌拖累能源和原材料类股，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者的言论显示该央行 接近升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 108.180 0.71 27803 8.384 -3.41 中国铝业 8.110 -1.10 9581 2.514 -1.02 中国移动 59.150 1.06 95070 91.680 -1.58 中国人寿 18.070 0.78 175116 28.008 -3.09 中石油 73.760 0.97 49265 5.716 -3.60 中石化 67.390 0.52 31074 5.223 -2.75 汇丰控股 39.570 -0.43 2038962 61.332 -2.03 中电信 51.850 1.69 9249 4.018 -1.51 中国联通 12.830 2.89 130186 9.943 -2.33 兖州煤业 4.880 -1.41 6278 3.782 -3.28 华能国际 41.410 -2.08 8327 8.023 -0.83 南方航空 38.930 -1.32 6864 6.034 -1.24 东方航空 29.410 -2.03 7732 4.558 -1.12 中芯国际 5.530 13.32 100342 0.857 -2.60 （完） (整理 梁慧仪)