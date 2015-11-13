中国货币市场：供求平衡回购利率小降，短期维持乐观预期

北京一大型银行交易员表示，“资金还是挺宽松的，但(隔夜等)需求还是太大，价格下不去。”

证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期将重启A股首次公开发行(IPO)，决定先恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；同时将完善新股发行制度，包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款。

央行公开市场本周操作也仅以对冲到期逆回购为主，连续第二周既无资金回笼也无资金投放。