版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 12:09 BJT

中国货币市场：供求平衡回购利率小降，短期维持乐观预期

路透上海11月13日 - 中国银行间市场周五供求平衡，主要回购加权利率仅微幅下行。交易员称，即使IPO正式重启，料也不会打破现有总体宽松态势，短期内对流动性维持乐观预期。

北京一大型银行交易员表示，“资金还是挺宽松的，但(隔夜等)需求还是太大，价格下不去。”

证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期将重启A股首次公开发行(IPO)，决定先恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；同时将完善新股发行制度，包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款。

央行公开市场本周操作也仅以对冲到期逆回购为主，连续第二周既无资金回笼也无资金投放。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7638 1.7743 -1.05

七天 2.2873 2.2944 -0.71

14天 2.6076 2.6137 -0.61

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0500 2.0700 -2.00

七天 2.1050 1.8100 +29.50

14天 2.3050 2.3300 -2.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7700 +0.00

七天 2.3000 2.3200 -2.00

14天 2.6400 2.6200 +2.00

Shibor

其中:隔夜 1.7860 1.7840 +0.20

七天 2.2780 2.2790 -0.10

三个月 3.0340 3.0340 +0.00

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐