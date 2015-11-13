中国货币市场：供求平衡回购利率小降，短期维持乐观预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月13日 - 中国银行间市场周五供求平衡，主要回购加权利率仅微幅下行。交易员称，即使IPO正式重启，料也不会打破现有总体宽松态势，短期内对流动性维持乐观预期。
北京一大型银行交易员表示，“资金还是挺宽松的，但(隔夜等)需求还是太大，价格下不去。”
证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期将重启A股首次公开发行(IPO)，决定先恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；同时将完善新股发行制度，包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款。
央行公开市场本周操作也仅以对冲到期逆回购为主，连续第二周既无资金回笼也无资金投放。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7638 1.7743 -1.05
七天 2.2873 2.2944 -0.71
14天 2.6076 2.6137 -0.61
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.0500 2.0700 -2.00
七天 2.1050 1.8100 +29.50
14天 2.3050 2.3300 -2.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7700 1.7700 +0.00
七天 2.3000 2.3200 -2.00
14天 2.6400 2.6200 +2.00
Shibor
其中:隔夜 1.7860 1.7840 +0.20
七天 2.2780 2.2790 -0.10
三个月 3.0340 3.0340 +0.00
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”