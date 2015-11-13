中国票据市场：转贴利率本周低位续降，票源有限大行需求强劲

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月13日 - 中国票据市场本周转贴利率自低位继续下行，六个月左右的纸质票据降幅在5个基点(bp)左右，因近来票源有限，而大型银行等配置需求持续强劲。
交易员表示，尽管上述期限票据成交已低于同期限shibor，但若资产配置热情不止，短期内利率反弹的机会不大。
上海一银行交易员称，本周票据买断价格继续下行，“缺资产，感觉大家都不计成本在买，大行有钱配的多。”
交易员透露，目前半年左右国有/股份制银行签发票据买断利率在3.0%-3.1%附近，一年电子票据在3.10%上下。
经常被视作银行资金成本之一的指标--SHIBOR，六个月期品种 最新报在3.20%，一年期 为3.3508%。
至于后市，交易员在感叹价格低的同时，短期内利率会上行的预期却不强烈。如果信贷形势和资金面不发生大的变化，只能先关注12月是否会出现回升可能。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”