中国票据市场：转贴利率本周低位续降，票源有限大行需求强劲

路透上海11月13日 - 中国票据市场本周转贴利率自低位继续下行，六个月左右的纸质票据降幅在5个基点(bp)左右，因近来票源有限，而大型银行等配置需求持续强劲。

交易员表示，尽管上述期限票据成交已低于同期限shibor，但若资产配置热情不止，短期内利率反弹的机会不大。

上海一银行交易员称，本周票据买断价格继续下行，“缺资产，感觉大家都不计成本在买，大行有钱配的多。”

交易员透露，目前半年左右国有/股份制银行签发票据买断利率在3.0%-3.1%附近，一年电子票据在3.10%上下。

经常被视作银行资金成本之一的指标--SHIBOR，六个月期品种 最新报在3.20%，一年期 为3.3508%。

至于后市，交易员在感叹价格低的同时，短期内利率会上行的预期却不强烈。如果信贷形势和资金面不发生大的变化，只能先关注12月是否会出现回升可能。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价