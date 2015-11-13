美股业绩：思科第二季财测不如人意，指因订单增长放缓

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月12日 - 网络设备制造商思科 预测，第二季经调整后获利及营收增幅将小于分析师预期，因订单增长放慢且美国以外的企业业务疲弱。该公司被视为整个网络设备行业表现的风险标。
思科股价在周四盘后交易中跌5%，报26.41美元。
公司执行长Chuck Robbins表示，强势美元影响到公司企业产品在亚太、加拿大和拉美市场的需求。Robbins在7月接替长期以来担任公司执行长的钱伯斯。
思科预期，第二季经调整后每股盈余为0.53-0.55美元，营收料为持平至增长2%，即119.4-121.7亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师目前预期每股盈余为0.56美元，营收为125.5亿美元。
思科公布，截至10月24日的第一季营收和获利情况好于预期。营收增长3.6%至126.8亿美元，略高于分析师预期的126.5亿美元。
净利增长33%至24.3亿美元，合每股盈余0.48美元。经调整后的每股盈余为0.59美元，优于分析师平均预期的0.56美元。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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