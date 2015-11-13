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市场报道 | 2015年 11月 13日 星期五 08:28 BJT

企业并购：美国华平投资集团考虑竞购T-Mobile Netherlands--消息

路透伦敦/巴黎11月12日 - 三名熟悉情况的消息人士周三表示，美国私募股权投资公司--华平投资集团 考虑竞购德国电讯(Deutsche Telekom) 旗下的T-Mobile Netherlands部门，该部门价值最高达30亿欧元。

华平投资集团正在与德国电讯前执行长René Obermann致力于此项交易。René Obermann在2月份被华平投资集团聘用。

路透周二报导称，T-Mobile Netherlands预期11月16日之前会接获不具约束力的收购提议。(完)

(编译 张涛；审校 龚芳)

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