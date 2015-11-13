企业并购：美国华平投资集团考虑竞购T-Mobile Netherlands--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦/巴黎11月12日 - 三名熟悉情况的消息人士周三表示，美国私募股权投资公司--华平投资集团 考虑竞购德国电讯(Deutsche Telekom) 旗下的T-Mobile Netherlands部门，该部门价值最高达30亿欧元。
华平投资集团正在与德国电讯前执行长René Obermann致力于此项交易。René Obermann在2月份被华平投资集团聘用。
路透周二报导称，T-Mobile Netherlands预期11月16日之前会接获不具约束力的收购提议。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。