《香港报摘》--经济日报11月13日

* 要闻版头条：

--恒大地产 以125亿港元向华人置业 购入湾仔美国万通大厦全幢，尺价约3.6万港元，创本港最大额商厦买卖及尺价最高纪录，交易期罕有长达六年。

* 其他：

--长江基建 及电能实业 的千亿合并于本月24日表决，两家机构投资者顾问公司ISS及Glass Lewis均建议股东投反对票，但麦格理、摩根大通及大和资本市场三家券商都认为，再加价机会不大。

--瑞声科技 公布第三季业绩创上市以来最高的季度业绩，公司早前表示，期望非声学业务可占总收入三成，执行董事莫祖权形容目前＂已经超额完成＂，并预期明年该业务占比有可能在今年基础上再上升。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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