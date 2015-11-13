《香港报摘》--经济日报11月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--恒大地产 以125亿港元向华人置业 购入湾仔美国万通大厦全幢，尺价约3.6万港元，创本港最大额商厦买卖及尺价最高纪录，交易期罕有长达六年。
* 其他：
--长江基建 及电能实业 的千亿合并于本月24日表决，两家机构投资者顾问公司ISS及Glass Lewis均建议股东投反对票，但麦格理、摩根大通及大和资本市场三家券商都认为，再加价机会不大。
--瑞声科技 公布第三季业绩创上市以来最高的季度业绩，公司早前表示，期望非声学业务可占总收入三成，执行董事莫祖权形容目前＂已经超额完成＂，并预期明年该业务占比有可能在今年基础上再上升。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”