《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月13日

*工商时报：

--金管会确定冻结金控执照，以鼓励金控整并。金管会主委曾铭宗在立法院财委会表示，现有16家金控公司已经太多，不会再核发新的金控执照，若金控间有意愿合并，金管会也乐观其成。曾铭宗并透露，已有小型金控探询合并的可能性。

--行政院长毛治国大力支持发展车联网，推动车路整合，开创数位经济商机。明年交通部运研所将力邀资通讯、车辆及整合服务等产业加入测试平台，形成车联网产业供应链，将为下阶段车辆产业发展带来革命性变革。

*经济日报：

--立法院财委会昨日初审通过《货物税条例》修正草案，汰旧换购新车不必绑出口，报废也可享减免货物税5万台币，车龄15年以上、全台超过220万辆的老爷车车主将直接受惠。

-- 金管会主委曾铭宗今天在立法院答询表示，马习会后两岸互动气氛佳，RQFII（人民币合格境外机构投资者）跟服贸脱钩的可能性比以前更高，RQFII 是两岸互利共赢最佳例证。

--永丰金控 暂缓登陆重大投资后，决定转向中国以外的亚洲市场拓点，依循金管会打亚洲盃签署MOU国家，及中国一带一路战略等两大路线，重点耕耘越南市场，并评估西亚、中东与其他东协国家增设办事处或分行，希望提高中国以外海外市场获利比重，明年获利预期将可恢复成长轨道。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。