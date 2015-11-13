《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--金管会确定冻结金控执照，以鼓励金控整并。金管会主委曾铭宗在立法院财委会表示，现有16家金控公司已经太多，不会再核发新的金控执照，若金控间有意愿合并，金管会也乐观其成。曾铭宗并透露，已有小型金控探询合并的可能性。
--行政院长毛治国大力支持发展车联网，推动车路整合，开创数位经济商机。明年交通部运研所将力邀资通讯、车辆及整合服务等产业加入测试平台，形成车联网产业供应链，将为下阶段车辆产业发展带来革命性变革。
*经济日报：
--立法院财委会昨日初审通过《货物税条例》修正草案，汰旧换购新车不必绑出口，报废也可享减免货物税5万台币，车龄15年以上、全台超过220万辆的老爷车车主将直接受惠。
-- 金管会主委曾铭宗今天在立法院答询表示，马习会后两岸互动气氛佳，RQFII（人民币合格境外机构投资者）跟服贸脱钩的可能性比以前更高，RQFII 是两岸互利共赢最佳例证。
--永丰金控 暂缓登陆重大投资后，决定转向中国以外的亚洲市场拓点，依循金管会打亚洲盃签署MOU国家，及中国一带一路战略等两大路线，重点耕耘越南市场，并评估西亚、中东与其他东协国家增设办事处或分行，希望提高中国以外海外市场获利比重，明年获利预期将可恢复成长轨道。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”