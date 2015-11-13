更正-国际油市：美国原油价格跌至两个多月低点，因库存增加

法国政治：四分之一选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
(因英文原文有误，第二段里美国原油期货上日的跌幅应为“3%”，非“4%”)
路透新加坡11月13日 - 美国原油价格周五盘初进一步下跌至两个多月低点，油价自11月初以来已累计下跌逾10%。
0021GMT，指标美国原油 报每桶41.70美元，较周四跌0.05美元。受美国库存大幅增加拖累，美国原油周四下挫近3%。
“由于美国石油库存连续第七周攀升，原油价格跌至逾两个月低点，”澳新银行周五表示。
美国能源资料协会(EIA)公布，美国上周原油库存增加420万桶至4.87亿桶。分析师预估为增长100万桶。
澳新银行同时指出，今年油价不太可能大幅上涨。“在美元走强及新兴市场成长存有疑虑下，商品价格仍旧不太可能在年底反弹回升。”
油市一直以来均为供过于求所苦，导致油价自2014年6月以来暴跌近三分之二；分析师估计每日生产的石油有高达70-250万桶乏人问津。(完) (编译 孙国玉/龚芳; 审校 许娜/张荻)
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，