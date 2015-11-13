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货币新闻 | 2015年 11月 13日 星期五 14:16 BJT

更正-国际油市：美国原油价格跌至两个多月低点，因库存增加

(因英文原文有误，第二段里美国原油期货上日的跌幅应为“3%”，非“4%”)

路透新加坡11月13日 - 美国原油价格周五盘初进一步下跌至两个多月低点，油价自11月初以来已累计下跌逾10%。

0021GMT，指标美国原油 报每桶41.70美元，较周四跌0.05美元。受美国库存大幅增加拖累，美国原油周四下挫近3%。

“由于美国石油库存连续第七周攀升，原油价格跌至逾两个月低点，”澳新银行周五表示。

美国能源资料协会(EIA)公布，美国上周原油库存增加420万桶至4.87亿桶。分析师预估为增长100万桶。

澳新银行同时指出，今年油价不太可能大幅上涨。“在美元走强及新兴市场成长存有疑虑下，商品价格仍旧不太可能在年底反弹回升。”

油市一直以来均为供过于求所苦，导致油价自2014年6月以来暴跌近三分之二；分析师估计每日生产的石油有高达70-250万桶乏人问津。(完) (编译 孙国玉/龚芳; 审校 许娜/张荻)
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