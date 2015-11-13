《中国报摘》--其他报纸重要消息11月13日

**上海证券报**

--中国保监会主席项俊波在相关国际会议中倡议，在国际保险监管官协会(IAIS)增加新兴市场的代表性和话语权。

--中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云透露，截至9月末，保险资金海外投资320亿美元，其中三分之二是近两、三年投资的。未来海外投资将是创新发展的重要领域。

--据悉，国家能源局牵头制定的核电“十三五”规划初步方案正征求意见。规划预计2030年核电装机规模达1.2-1.5亿千瓦，核电发电量占比提升至8%-10%。

--辽宁成大 称终止资产重组，不再发行股份收购中国民生投资股份旗下部分新能源资产，因与交易对手存在估值分歧等。

**证券时报**

--东方明珠 称，将与日本私募股权基金公司Whiz Partners、游戏中间件技术服务商CRI Middleware战略合作。

**21世纪经济报道**

--全国人大财经委员会副主任吴晓灵表示，应该通过减税让企业扩大盈利空间进而增加投资意愿，同时财政政策不能过多地去做直接投资；而货币政策还是要保持中性。

--对于财政部计划再次增加今年地方置换债券额度的媒体报道，财政部新闻处回应称，经国务院批准，今年下达的地方政府债券置换存量额度是3.2万亿元人民币。

--据悉，监管层正在研究拓宽保险资金运用范围，具体包括投资基础设施项目和非重大股权的行业范围、放宽投资重大工程建设的单一资产集中度比例等方面，其中投资重大工程建设单一资产集中度比例有望提至10%。(完)