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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 08:50 BJT

全球金市：金价逼近2010年以来最低，市场对美国加息预期升温

本月稍早美国公布强劲的非农就业报告后，市场对美联储12月升息的预期升温，令金价近期承受压力。

美联储官员再次就12月升息前景发声，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，现在等待升息时机过久的风险，与过快采取行动的风险大致相当。

全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 的持金量周四降至661.94吨，为2008年9月以来最低。

八家最大黄金基金的持仓量 目前处于2010年3月以来最低。

其他贵金属也追随金价下跌。现货银 上日跌至两个半月低位，本周可能连续第四周周线下跌。

现货铂金(白金) 接近周四所及近七年低点868.75美元，可能创下一年来最大周度跌幅。

现货钯金 本周至今跌幅近10%，或将录得2011年9月以来最差周度表现。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 孙茉莉/许娜)

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