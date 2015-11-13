全球金市：金价逼近2010年以来最低，市场对美国加息预期升温

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
本月稍早美国公布强劲的非农就业报告后，市场对美联储12月升息的预期升温，令金价近期承受压力。
美联储官员再次就12月升息前景发声，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，现在等待升息时机过久的风险，与过快采取行动的风险大致相当。
全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 的持金量周四降至661.94吨，为2008年9月以来最低。
八家最大黄金基金的持仓量 目前处于2010年3月以来最低。
其他贵金属也追随金价下跌。现货银 上日跌至两个半月低位，本周可能连续第四周周线下跌。
现货铂金(白金) 接近周四所及近七年低点868.75美元，可能创下一年来最大周度跌幅。
现货钯金 本周至今跌幅近10%，或将录得2011年9月以来最差周度表现。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 孙茉莉/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”