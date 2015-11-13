《香港报摘》--信报11月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--本港昨天有两宗商厦大额成交，其中华人置业 宣布以125亿港元＂天价＂向恒大 出售湾仔美国万通大厦，楼面尺价和总额均刷新本港纪录。另一宗成交由会德丰地产以58.5亿港元出售红磡One Harbour Gate西座商厦连西座商舖，买家为中国人寿 旗下中国人寿保险（海外）。
* 其他：
--东亚银行 计划发行新资本证券，即美元面值的永久性额外一级资本证券（AT1），同时向2009年11月发行的混合一级证券持有人建议，以新资本证券交换之前的混合一级证券，或以现金赎回混合一级证券。
--伟易达 公布，2015/16年度上半年盈利报1亿美元，按年减少2.5%。该公司表示，受到美元强势影响，收入因而受压，预计本年度全年收入与上年度比较保持平稳，但毛利率会按年下跌。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”