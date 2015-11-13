《香港报摘》--信报11月13日

* 要闻版头条：

--本港昨天有两宗商厦大额成交，其中华人置业 宣布以125亿港元＂天价＂向恒大 出售湾仔美国万通大厦，楼面尺价和总额均刷新本港纪录。另一宗成交由会德丰地产以58.5亿港元出售红磡One Harbour Gate西座商厦连西座商舖，买家为中国人寿 旗下中国人寿保险（海外）。

* 其他：

--东亚银行 计划发行新资本证券，即美元面值的永久性额外一级资本证券（AT1），同时向2009年11月发行的混合一级证券持有人建议，以新资本证券交换之前的混合一级证券，或以现金赎回混合一级证券。

--伟易达 公布，2015/16年度上半年盈利报1亿美元，按年减少2.5%。该公司表示，受到美元强势影响，收入因而受压，预计本年度全年收入与上年度比较保持平稳，但毛利率会按年下跌。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘