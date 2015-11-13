全球金融：低油价导致主权财富基金资产增长放缓甚至下降--穆迪

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
2014年时，投行法国巴黎银行(BNP Paribas)预测，石油美元将会被抽离全球市场，为近20年来首见。
挪威今年料将自SWF净撤出资金，为其设立以来首见，以期支应该国减税的资金缺口，协助刺激经济成长。
沙特央行自2014年末以来亦持续动用该国的储备。
穆迪引述报导指称，在过去六个月内，沙特央行已自SWF资产管理机构提领高达500-700亿美元。
但其补充道，挪威、新加坡、香港及海湾阿拉伯国家拥有足够的资产，可透过积极投资策略，追求预期中更高的回报。
各国政府并未单凭SWF来弥补预算缺口，他们也会动用传统的外汇储备，发行债券以及削减政府开支。穆迪补充说，这些措施可能导致阿布扎比及科威特财富基金的资产出现增加。(完) (编译 张涛/龚芳; 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”