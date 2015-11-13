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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 09:26 BJT

全球金融：低油价导致主权财富基金资产增长放缓甚至下降--穆迪

2014年时，投行法国巴黎银行(BNP Paribas)预测，石油美元将会被抽离全球市场，为近20年来首见。

挪威今年料将自SWF净撤出资金，为其设立以来首见，以期支应该国减税的资金缺口，协助刺激经济成长。

沙特央行自2014年末以来亦持续动用该国的储备。

穆迪引述报导指称，在过去六个月内，沙特央行已自SWF资产管理机构提领高达500-700亿美元。

但其补充道，挪威、新加坡、香港及海湾阿拉伯国家拥有足够的资产，可透过积极投资策略，追求预期中更高的回报。

各国政府并未单凭SWF来弥补预算缺口，他们也会动用传统的外汇储备，发行债券以及削减政府开支。穆迪补充说，这些措施可能导致阿布扎比及科威特财富基金的资产出现增加。(完) (编译 张涛/龚芳; 审校 张荻)

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