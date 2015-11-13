《香港报摘》--其他报纸重要消息11月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--继早前Coach关闭中环皇后大道最大旗舰店后，英国老牌奢侈品牌Burberry于太古广场最大旗舰店也确认将于2017年财年内缩减一半面积，但该店仍继续是Burberry在香港最大的旗舰店。
--大酒店 公布9月底止第三季度营运数据。在众地区中，香港半岛酒店的出租率、平均房租及平均可出租客房收入，全部下跌。
* 苹果日报：
--香港电讯 旗下流动电讯商csl.推出＂数据滚滚存服务＂，容许客户将每月剩余数据在日后使用，不过却要每月额外缴交48港元费用。
* 东方日报：
--立法会议员张华峰预期，内地最快今年底前会公布深港通，期望于明年第一季开通。
--正商讨债务重组的佳兆业 交代业务的最新情况，公司表示，与债权人达成协议后，位于南京及惠州的两个项目已于数月前重推，并且争取重新开售深圳四个物业项目。
* 文汇报：
--新秀丽 宣布于＂双十一＂在天猫的网上旗舰店录得的破纪录销售增长。集团旗下各品牌于全球最大的网上购物日在天猫旗舰店销售额创下2,700万人民币零售估值的成绩，销量按年大增132%。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”