《香港报摘》--其他报纸重要消息11月13日

* 明报：

--继早前Coach关闭中环皇后大道最大旗舰店后，英国老牌奢侈品牌Burberry于太古广场最大旗舰店也确认将于2017年财年内缩减一半面积，但该店仍继续是Burberry在香港最大的旗舰店。

--大酒店 公布9月底止第三季度营运数据。在众地区中，香港半岛酒店的出租率、平均房租及平均可出租客房收入，全部下跌。

* 苹果日报：

--香港电讯 旗下流动电讯商csl.推出＂数据滚滚存服务＂，容许客户将每月剩余数据在日后使用，不过却要每月额外缴交48港元费用。

* 东方日报：

--立法会议员张华峰预期，内地最快今年底前会公布深港通，期望于明年第一季开通。

--正商讨债务重组的佳兆业 交代业务的最新情况，公司表示，与债权人达成协议后，位于南京及惠州的两个项目已于数月前重推，并且争取重新开售深圳四个物业项目。

* 文汇报：

--新秀丽 宣布于＂双十一＂在天猫的网上旗舰店录得的破纪录销售增长。集团旗下各品牌于全球最大的网上购物日在天猫旗舰店销售额创下2,700万人民币零售估值的成绩，销量按年大增132%。（完）