《路透晚报》--11月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：要加大减税力度，以PPP等模式吸引社会资本进入基础设施建设--总理

中国国务院总理李克强日前表示，中国财政仍有潜力，要加大减税力度；同时基础设施建设空间也很大，要在加大财政投入同时，通过PPP和特许经营等模式吸引社会资本进入。

--中国经济：核电装机规模预计到2030年达1.2亿-1.5亿千瓦--报载

上海证券报周五报导称，中国国家能源局牵头制定的核电“十三五”规划已有初步方案，正在征求意见；而规划涉及核电发展中长期展望，预计2030年核电装机规模达1.2-1.5亿千瓦，核电发电量占比提升至8%-10%。这说明，未来很长时间，核电将是提升非化石能源发电占比的重要力量。

--香港经济：第三季GDP按年增长2.3%，预测全年实质经济增长2.4%

香港政府周五公布，今年第三季本地生产总值（GDP）按年增长2.3%，比上季2.8%的增速放慢；全年实质经济增长预测为2.4%，接近原来预测区间中端。

【金融】

--中国金融：三季度商业银行不良余额和比率双升，利润增长趋缓--银监会

中国银监会发布三季度数据显示，商业银行（法人口径）信用风险有所上升，不良贷款余额和比率双升，利润增长继续趋缓。三季度末，商业银行不良贷款余额11,863亿元人民币，较上季末增加944亿元。

--中国金融：应减税以增加企业投资意愿，以调结构恢复投资信心--官员

中国全国人大财经委员会副主任吴晓灵表示，就财政政策而言，应该通过减税，让企业扩大盈利空间进而增加投资意愿，同时减少直接投资，把更多力量用在保证社会底线上，让“市场出清”的企业职工获得妥善安置；而货币政策的取向实质上还是中性的。

--中国金融：建设金融监管跨部门消费者权益保护协调机制--国务院

中国国务院表示，探索建立中央和地方人民政府金融消费者权益保护协调机制，同时，加强金融消费者权益保护协调机制建设，协调解决金融消费者权益保护领域的重大问题。

--香港金融：储值支付工具及零售支付系统监管制度开始生效，需申领牌照

香港政府周五称，储值支付工具及零售支付系统监管制度开始生效；换言之，如阿里巴巴支付宝、PayPal等第三方支付公司均需向金融管理局申领牌照。

--《焦点》中资银行强攻亚洲LBO贷款业务市场，压缩欧美对手空间

面对中国国内经济成长放缓及不良贷款上升，中资银行正抢攻亚洲规模达90亿美元的私募股权收购贷款业务，祭出优惠条件，抢走欧美对手的市场占有率。

【固定收益】

--香港个股：山水水泥大股东天瑞集团称不同意其发出清盘申请

中国山水水泥债务违约事件继续发酵，山水水泥第一大股东天瑞集团股份有限公司公告称，不同意山水水泥发出清盘申请，将会同各方股东通过法律渠道争取应有权益；公司并表示山水水泥债务问题对天瑞集团不会造成影响。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.4298%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.4298%。

--新债招标：中国六个月期贴现国债加权中标收益率2.4526%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.4526%，边际中标收益率2.5572%，投标倍数为1.93倍。

--新债招标：农发行一年增发债收益率2.7055%，五年3.4743%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的一年、五年及七年期固息增发债，中标收益率分别为2.7055%、3.4743%和3.6801%，三期债投标倍数依次为2.80倍、2.34倍和3.22倍。

--新债招标：黑龙江五和七年专项地方债利率较下限上浮30bp--业内人士

业内人士周五透露，中国黑龙江省下午招标的五和七年期专项地方债，中标利率均较区间下限上浮30个基点（bp），分别为3.32%和3.47%，对应投标倍数为1.64倍和1.88倍。

--中国债市：中诚信将云南煤化工集团主体评级从AA降至BB，债项由AA调至A

在中国云南煤化工集团出现债务逾期后，中诚信国际信用评级公司将其主体信用等级从AA/负面下调为BB，将相关中期票据债项等级从AA下调A，同时将主体及债项等级列入可能降级的观察名单。

--中国货币市场：供求平衡回购利率小降，短期维持乐观预期

中国银行间市场周五供求平衡，主要回购加权利率仅微幅下行。交易员称，即使IPO正式重启，料也不会打破现有总体宽松态势，短期内对流动性维持乐观预期。

--中国债市动态：现券收益率续跌，金融数据低于预期助长做多热情

中国银行间债市周五早盘现券收益率下行，国债期货亦涨。交易员表示，昨日发布的10月信贷及社会融资规模增长均低于预期，叠加近期陆续公布的宏观数据整体疲弱，市场对年末经济形势看法更趋悲观，债市做多热情延续。

--中国票据市场：转贴利率本周低位续降，票源有限大行需求强劲

中国票据市场本周转贴利率自低位继续下行，六个月左右的纸质票据降幅在5个基点(bp)左右，因近来票源有限，而大型银行等配置需求持续强劲。

【外汇】

--《人民币综述》SDR评估迟未确定谨防入篮延后，国际化不停歇后市看好

虽然各方看好人民币本月底有机会纳入特别提款权(SDR)货币篮子，但11月快过一半，国际货币基金组织(IMF)却仍未宣布评估SDR的会议日期。市场人士提醒，人民币入篮时程一再押后，市场不安情绪渐增，短期要有汇率波动加剧的心理准备，但中长期仍看好人民币走势。

--中国汇市：人民币早盘跌破6.37至一个半月新低，中间价九连跌引发购汇

人民币兑美元即期周五早盘跌破6.37元关口，与九连跌的中间价同创一个半月新低。交易员称，虽美元指数回调，但受中间价连续阴跌影响，此前多日积累的购汇盘早盘集中爆发，美元空头承压被迫止损。

--离岸人民币：CNH跌至逾一个半月来低位，市场忧中企信用违约风险引爆

离岸人民币周五午盘后一度跌至6.4110，为逾一个半月来的低位。在中资企业山水水泥到期债券违约后，市场担忧喊了数年的中企信用违约风险引爆，加重人民币贬值预期。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.4%，外围市场动荡拖累大盘持续整理

中国股市沪综指周五收跌1.4%，连续第二日下跌。分析师称，目前股指面临前期密集成交区压力，外围市场动荡亦拖累大盘持续整理，尾盘指数出现小幅跳水，料大盘将反复震荡，消化卖压后寻找方向。而随着美元12月加息临近，整个市场避险情绪开始出现一定程度提升。

--中国证券：沪深证交所自11月23日起将融资保证金比例由50%升至100%

中国上海和深圳证券交易所周五公告称，为进一步加强对融资融券业务的风险管理，经中国证监会批准，沪深证交所将自11月23日起提高融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%。

--《技术分析》中国股市沪综指震荡消化年线压力

中国股市沪综指本周对年线发起冲击后出现高位震荡，市场情绪略转谨慎。技术面显示，短期均线系统走势完好，继续对大盘构成支撑，年线附近出现震荡亦合乎正常的技术调整要求，料股指在3,600点附近反复震荡消化卖压后，仍有望继续上涨创出本轮行情新高；中线看，震荡上升趋势未有改变，目标继续指向3,800点附近的前期箱体震荡中枢位。

--《焦点》中国起草新规限制高频交易，外资称恐会阻断股市互联互通

全球性银行与投资者致信中国监管机构，警告针对高频交易的新规草案可能把数以10亿美元计的投资挡在门外。高频交易被视为导致中国股市夏季暴跌的祸首。

--香港新股：中国能源建设获得港交所批准其高至20亿美元IPO--IFR

据汤森路透旗下IFR周五报导，全球最大的电力行业全面解决方案提供商之一--中国能源建设股份有限公司已经获得港交所批准其高至20亿美元IPO（首次公开发售）。

--中国能源：电力需求疲弱对煤炭消费造成冲击--惠誉

惠誉评级称，2015年中国电力消费增长乏力，加之非火电发电量持续增长，导致本就遭受产能过剩困扰的动力煤市场进一步承压。 (完)