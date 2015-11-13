港报社评：内房库存压经济，中央莫只治标--经济日报11月13日

中央急调研内地楼市库存，此因楼市屡振不兴，恐拖累投资增速、推升金融风险，打乱稳经济部署，相信中央势加招以加快消化库存。惟中央更须藉长效机制，解楼市对经济的绑架。

国家主席习近平本周二主持中央财经领导小组会议时，提出要化解楼市库存，作为习近平财经智囊的中财办主任刘鹤，同日更急赴浙江调研，重点之一亦是楼市库存问题，反映中央决策层正高度注视楼市变化。

中央着急调研楼市，固因中央连番放松楼控，一綫城市楼市尚见暖意，惟中小城市楼市仍一潭死水，上月整体楼市更再现放缓势头；且内地楼市库存压顶，如按最新的住宅施工与竣工数据粗略推算，要接近六年才能消化现有库存，令楼市重压更甚。

但对中央而言，关注楼市实有更深考量。相信中央应未寄望内地楼市可复炽，增稳经济助力，但却不愿见楼市再度滑坡，对稳经济部署徒添压力。因中央稳经济重点，是力振内需尤其投资，惟楼市库存重压难消，打击房企再推新投资项目意慾，拖累整体固定资产投资增速续缓，窒碍稳经济。

此更恐惹连锁效应，如房企投地意慾大减，今年首10个月购置土地面积较去年大挫逾三成，令高度依赖土地收入的地方政府财政，更捉襟见肘，除难有余力加招谷投资、谷消费以稳经济，更恐令沉重的地方债务炸弹更难拆解，徒添金融风险。

正因内地楼市积弱，已成中央稳经济的绊脚石，可以预视中央极可能再加招，助市场加快消化库存，如现时中小城市购首套房贷款首期最低两成半，便有可能进一步下调；中央亦可能允地方政府，再推退还房地产税费等优惠补贴措施，以鼓励置业。若有关措施仍未见效，不排除中央会推更重招数，如支持地方政府直接向开发商购买卖不去的楼盘，改作公营保障性住房，以有形之手加快楼市去库存速度。

惟即使如此，亦是治标不治本，因内地楼市绑架经济，已是长期顽疾。可惜的是，今届中央领导层对楼市态度暧昧，虽曾表示研究调控楼市的长效机制，但至今仍未见突破，如上周公布的十三五规划全文，仅得＂深化住房制度改革＂寥寥数字，未能向民众彰显解决楼市绑架经济的决心。

故中央再推撑楼市措施，助加快消化库存实无可厚非，惟更需做到长短兼治，速研楼市长远健康发展的蓝图，才能跳出楼市升时造成泡沫危机、跌则重挫经济的困局。（完）

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