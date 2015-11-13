港报社评：＂双十一＂要变全球购物节，关键在打假--信报11月13日

虽则阿里巴巴股价反高潮的下跌2%，但前天的＂双十一＂购物节（或称＂光棍节＂）卖个满堂红火热之况，确教人刮目相看。据公布，＂双十一＂购物节开始不到15分钟，阿里巴巴电商平台成交额已超过100亿元（人民币．下同），一小时多销售突破300亿元，全日总交易额超过900亿元，比去年大增六成。而从电子商贸处理交易的能力来看，进步更惊人，由去年每秒处理订单数目八万多，跳升至今年超过14万。若果这般亮丽的增长持续，阿里巴巴所催生的＂双十一＂购物节将为参与的公司带来巨大购买力，难怪有商家把阿里巴巴创办人马云视作偶像般膜拜。

除了商家及消费者，中国政府对＂双十一＂及由此带动的消费热潮亦大力鼓励，总理李克强就一再为活动打气，认为有关活动既可令中国在网上消费及电商发展方面成为全球翘楚，推动购物浪潮也有利刺激疲弱的消费市道，减轻改革阵痛及纾缓经济下行压力。

今年＂双十一＂光棍节更大的亮点是全球化步伐加快，有机会逐步从纯粹是中国网民和商家的盛会，变成为＂普天同庆＂的购物节。今年参与的境外商家数目固然大增，跨境贸易商品成交增长亦相当惊人。据天猫的资料，＂双十一＂当天首一分四十五秒的境外成交额已超过去年全日，而国内购买海外产品的买家多达三千万人次，占总数逾一成。由于＂双十一＂购物节还在起步阶段，未来几年当更多外国消费者认识这个节日，跨境商品成交额的上升空间将无可限量，令这＂购物节＂成为全球盛事，可媲美情人节、美国感恩节和翌日的黑色星期五等全球消费盛典。

这预期绝非盲目乐观。＂双十一＂虽然只有短短几年历史，但由于这＂节日＂贴近年轻消费者日常生活依赖流动通讯网络和热中网购的特性，其他国家及地区对潮流和商品价格敏感的年轻＂低头族＂，也大有可能逐渐被吸引而参与其中，形成一个更大及更国际化的消费群（cluster) 。要知道在流动网络或互联网世界，成功关键是有足够的浏览量及交易量，有足够大的cluster。阿里巴巴及中国电商平台的海量交易已令其他地区对手难以匹敌和超越，并成为他们进一步吸引外国商家及消费者的磁石效应。

同样重要的是，经过几年运作及不断提升，中国电商平台的网路系统硬件、交易支付系统、物流配套等方面都已相当成熟顺畅，比世界其他国家的电商平台有过之而无不及。不过，＂双十一＂购物节也不是没有隐忧的，电商平台包括阿里巴巴旗下的网购平台，仍有不少问题和纰漏亟须处理及改善。有部分商家就担心，这类集中在某一天的爆炸式消费模式，可能会引致＂一节淡三墟＂，透支了民众消费力。例如以往有电脑经销商发觉＂双十一＂后的一个月，该公司的电脑销量明显受影响而下降。如何避免＂节日＂过度抢走＂平日＂生意，是个考验。

此外，电商平台的假货、冒牌货问题若不认真有效地对付，也可能成为购物节以至整个电商行业的＂死穴＂，窒碍它的成长。年初国家工商总局发表报告，指阿里属下的淘宝网假货率超过六成，不但引发巨大争议，对阿里的商誉及股价已造成打击。最近法国名牌Gucci及YSL母公司开云集团向阿里提出起诉，指控阿里卖冒牌货，同样引起国际社会关注。这些看似负面的事情，其实对阿里来说未尝不是日后稳步更上层楼的压力测试，若然不严肃处理，类似的假货纷争诉讼持续甚至升温，阿里巴巴以至中国电商行业的发展肯定受阻，外国消费者特别是高端客进场的意欲将大减，令＂双十一＂购物节及中国电商平台打进全球市场的努力随时变成泡影。

在＂双十一＂购物节后，阿里巴巴执行主席马云表示，不会为未来的增长定下目标，并强调＂双十一＂将从＂拚低价＂的场合变成＂拚价值＂的场合。要做到这一点，加大打假力度将是重要一环，只有当中国电商平台不复充斥假货劣货，＂双十一＂购物节才具基础昂然走出中国，在国际间产生感染力。（完）

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