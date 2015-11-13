中国债市动态：现券收益率续跌，金融数据低于预期助长做多热情

路透上海11月13日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率下行，国债期货亦涨。交易员表示，昨日发布的10月信贷及社会融资规模增长均低于预期，叠加近期陆续公布的宏观数据整体疲弱，市场对年末经济形势看法更趋悲观，债市做多热情延续。

不过他们提到，考虑到年内仍有IPO重启及美联储加息预期，债市情绪在乐观中亦存谨慎，收益率突破10月末的低位或有难度。

华东一银行交易员称，今日开盘后现券买盘较为强劲，“10年国开债(收益率)下了2、3个点吧，150218券现在在3.52%左右。”

他认为，短期来看现券在情绪上还将维持乐观，但感到更低点位卖压增加，收益率继续下行有阻力，毕竟年内仍有IPO重启，且美联储加息预期较强；从策略上来说，选择流动性性好的券种波段进行操作会比较可行。

央行周四公布的数据显示，尽管中国10月末M2增速创15个月新高，但当月新增贷款远低预期，且社会融资规模增量创15个月新低，显示实体经济下行压力仍有增无减，企业融资需求持续疲弱态势不改。

一级市场方面，中国财政部周五上午招标两期贴现国债，三个月期(91天)贴现国债加权中标收益率为2.4298%，六个月期(182天)贴现国债加权中标收益率为2.4526%，发行规模各为100亿元。

北京一银行交易员表示，上述招标结果平平，其中六个月期加权收益率高于估值且倍数不高，“短期贴现品种市场需求不多，也就货币基金和外资会看一看，财政部滚动发行贴现国债以后供给迅速放大，还是有压力；另外市场可能对短期收益率波动也有些担心，比如IPO快要重启也是一个因素。”

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.1380%/3.12%，上日尾盘为3.14%/3.12%；10年期国开债150218券最新报价 在3.53%/3.50%，上日为3.53%/3.51%。