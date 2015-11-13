中国债市动态：现券收益率续跌，金融数据低于预期助长做多热情

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透上海11月13日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率下行，国债期货亦涨。交易员表示，昨日发布的10月信贷及社会融资规模增长均低于预期，叠加近期陆续公布的宏观数据整体疲弱，市场对年末经济形势看法更趋悲观，债市做多热情延续。
不过他们提到，考虑到年内仍有IPO重启及美联储加息预期，债市情绪在乐观中亦存谨慎，收益率突破10月末的低位或有难度。
华东一银行交易员称，今日开盘后现券买盘较为强劲，“10年国开债(收益率)下了2、3个点吧，150218券现在在3.52%左右。”
他认为，短期来看现券在情绪上还将维持乐观，但感到更低点位卖压增加，收益率继续下行有阻力，毕竟年内仍有IPO重启，且美联储加息预期较强；从策略上来说，选择流动性性好的券种波段进行操作会比较可行。
央行周四公布的数据显示，尽管中国10月末M2增速创15个月新高，但当月新增贷款远低预期，且社会融资规模增量创15个月新低，显示实体经济下行压力仍有增无减，企业融资需求持续疲弱态势不改。
一级市场方面，中国财政部周五上午招标两期贴现国债，三个月期(91天)贴现国债加权中标收益率为2.4298%，六个月期(182天)贴现国债加权中标收益率为2.4526%，发行规模各为100亿元。
北京一银行交易员表示，上述招标结果平平，其中六个月期加权收益率高于估值且倍数不高，“短期贴现品种市场需求不多，也就货币基金和外资会看一看，财政部滚动发行贴现国债以后供给迅速放大，还是有压力；另外市场可能对短期收益率波动也有些担心，比如IPO快要重启也是一个因素。”
10年期国债活跃券150023最新报价 在3.1380%/3.12%，上日尾盘为3.14%/3.12%；10年期国开债150218券最新报价 在3.53%/3.50%，上日为3.53%/3.51%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报99.630元，较上日结算价上涨0.01%；10年期国债主力合约T1512 收报98.140元，较上日结算价上涨0.07%。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 曾祥进)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。