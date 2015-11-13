港报社评：镛记官司折射老问题，家族企业管治需优化--明报11月13日

终审法院终极判决，下令在海外注册的镛记酒家母公司清盘，虽然终 院给予清盘令暂缓28天生效，并表明期望双方或由专家协助商讨，以清盘 以外的方式回应甘穗成一方的诉求（即是二弟甘琨礼一方收购甘穗成一方 的45%股份），但是知名的镛记酒家能否继续经营下去，已经出现不确定 因素。镛记酒家的纠纷怎样解决是甘家的事，相信不少人都期望这家酒家 办下去，继续谱写传奇；不过，正如其他一些老字号曾经发生过的争产官 司，不少人对镛记酒家在创办人逝去后未能摆脱争产窠臼而唏嘘不已。 镛记创办人甘穗煇自幼家贫，12岁已经踏足社会谋生，做过卖菜、制 雪粒、报馆捡字粒、酒楼杂工、烧腊学徒等工作，经过苦心钻研烧腊腌料 ，创出独门烧腊秘方；先以大牌档形式营运，1942年在上环创办镛记酒家 ，到香港沦陷光复后，迁入石板街，当时他的烧鹅已经名堂响亮，获街坊 冠以＂烧鹅煇＂绰号。60年代开始，甘穗煇3名儿子先后到店舖工作，各 有分工，家族生意于焉成形；1968年镛记迁至威灵顿街，其后逐步购入5 个相连地舖地段，并于1978年建成现址镛记大厦。镛记在饮食界屡获殊荣 ，招牌除了在本地响当当，2009年起连续3年获米芝莲一星评级，远至196 8年，镛记更曾获美国《财富杂志》选为世界15大食府之一。 上述情况，说明虽然镛记是甘穗煇老先生率领一家人努力的成果，但 是它折射出多重意义。首先，甘老先生与其他本港第一代企业家一样，都 是与命运搏斗，显示不屈不挠的意志，经过辛勤努力而成功；其次，甘老 先生的经历与本港的发展历程契合，由上世纪40年代的筚路蓝缕、到60、 70年代的经济腾飞，然后90年代之后的兴旺发达，其中在80年代中英谈判 香港问题，香港政治、经济和社会都动荡不安，当时留下来的企业家，现 在都得到丰厚回报，甘老先生带领的镛记也是这类企业的其中一个。第三 ，镛记这些年除了烧鹅招牌菜，主事人钻研开创了大量菜式，对本港饮食 界的贡献早获表扬和肯定；另外，它的知名度跨区、跨地域，俨然成为香 港其中一张名片，可以说，香港哺育了镛记，镛记也给香港添上姿彩。 职是之故，当5年前传来甘氏兄弟因为镛记资产处理，要打官司，不少人 都担心兄弟不和，势必对镛记各方面质素带来不利影响，镛记会否如其他 家族生意一样，在争产、家族纠纷之后衰败，成为许多人的悬念。当然， 现在的镛记是甘家73年努力的成果，他们之间的是是非非，外人无从判别 ，至于他们最终怎样处理镛记，外人无置喙之地，只能期望他们认知＂镛 记＂这两个字，某一程度已经溢出甘家范围，而是成为这个社会一些精神 上和物质上的印记，不少人希望它能够继续营运和进步下去。 甘穗煇生前当然不会想到镛记演变至现在的情况，他肯定以＂兄弟同 心，其利断金＂的思维分配镛记股权，但是正如其他一些老字号华人家族 企业一样，因为传统家族文化与现代企业管治未能取得平衡及趋于科学化 ，最终都出现家族成员反目的一幕接一幕。 家族企业不一定都负面，因为现在本港有不少家族企业，营运十分成 功，这是因为它们暂时在拥有者和管理权的处置较恰当，做到企业决策自 由畅顺、家族团结、有效解决纷争和利益冲突等。不过，值得注意的是， 目前这类成功家族企业，第一代创办人仍然健在，其他家族成员马首是瞻 ，不敢造次，只是已有例子证明＂强人＂健康刚出现问题，家族成员之间 已经群起争夺。这是因为传统家族企业一般任人唯亲、家长式人治管理、 创办人事事躬亲及恋栈权力、董事会缺乏独立性、家族利益与公司利益不 分等，当＂强人＂一去，无人再压得住阵脚，企业公司自然就成为角力争 斗平台，而香港是法治社会，最终多会走上诉讼一途。 家族企业管治绝非一无可取，不过家业大了，对人性弱点构成极大诱 惑，较成熟和先进的公司管理是把拥有者与管理权清晰划分，企业以信托 形式营运，拥有者不参与管治，由专业经理人员负责管理营运，拥有者则 分享成果与利益。这是一个做法。传统家族企业管治成功，一定有其可取 之处，如何汲取较合理平衡的科学化管理经验，补正家族企业管治之弊， 是需要处理的问题。只要做到不使家族成员反目，则富可三代又何难哉。 这是镛记事件再折射出来家族企业引入现代科学管理的重要性。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘