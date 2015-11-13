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市场报道 | 2015年 11月 13日 星期五 09:53 BJT

美股业绩：应用材料第四季营收上升，得益于记忆体晶片设备需求增大

路透11月12日 - 全球最大的半导体晶片(芯片)设备生产商--应用材料(Applied Materials) 公布季度营收增长4.6%，得益于智能手机和记忆体晶片(存储器芯片)厂商的需求。

该公司股价在周四盘后交易中涨3.5%，报17.10美元。

截至10月25日的第四季，公司旗下销售半导体晶片生产设备的部门Silicon Systems Group新订单增加约8%。

该部门营收增加4%。净利增至3.36亿美元，合每股0.28美元；上年同期分别为2.56亿和0.21美元。

整个公司扣除特殊项目的每股盈余为0.29美元，符合分析师的平均预估。

整体净营收增加4.6%至23.7亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为24亿美元。

截至周四收盘，应用材料股价今年以来已跌33%左右。(完)

(编译 郑茵 审校 李春喜)

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