美股业绩：应用材料第四季营收上升，得益于记忆体晶片设备需求增大

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月12日 - 全球最大的半导体晶片(芯片)设备生产商--应用材料(Applied Materials) 公布季度营收增长4.6%，得益于智能手机和记忆体晶片(存储器芯片)厂商的需求。
该公司股价在周四盘后交易中涨3.5%，报17.10美元。
截至10月25日的第四季，公司旗下销售半导体晶片生产设备的部门Silicon Systems Group新订单增加约8%。
该部门营收增加4%。净利增至3.36亿美元，合每股0.28美元；上年同期分别为2.56亿和0.21美元。
整个公司扣除特殊项目的每股盈余为0.29美元，符合分析师的平均预估。
整体净营收增加4.6%至23.7亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为24亿美元。
截至周四收盘，应用材料股价今年以来已跌33%左右。(完)
(编译 郑茵 审校 李春喜)
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