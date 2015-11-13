港报社评：严查＂速成＂学历，保港诚信声誉--星岛日报11月13日

由一篇怀疑抄袭学术论文引爆的问题学历风波，愈闹愈大，涉及人物 由学术界到娱圈佳丽，不一而足。当局须彻底调查，杜绝任何伪造文件或 出售文凭的行为，保障香港的诚信声誉。 内地造假风气猖獗，由假食品、假发票、假证件到假文凭，花样百出 。香港其中一个重要的软实力，就是社会大致上诚信度较高，由商业合约 、货品认证到学历文凭，基本上货真价实，并且有法例和机制惩处伪造者 。 无论做生意、消费购物，以至聘请员工，都有可信的凭据作为参考， 是香港作为金融商贸都会、购物天堂，以及欲发展成认证中心和教育枢纽 不可或缺的条件。 这个信誉，不容个人或组织基于私利而损毁，否则香港发出的证书文 件，全遭人抱以高度怀疑的态度对待，由做生意到个人求职，生活的方方 面面都会事倍功半。 今天社会普遍对学历要求比以前高，在知识型经济需求下，愈来愈多 职位要求高学历人士出任，而大专院校聘用和晋升教职员时，对学历要求 亦比以前严谨，一些职位甚至以博士为必需条件，而一些提供学历文凭＂ 捷径＂的服务，应运而生。 当局推动升学进修途径多样化，加上终身学习的风气，北上神州做生 意交际有博士衔头，又较有面子，由本港教育机构与外国大学合作，向港 人提供学位课程因而日多，这些课程良莠不齐，有声称是海外大学的教育 机构，根本是骗人钱财的学店，所颁学历连当地都不承认。教育局为保障 ＂消费者＂权益，推出注册制度，确保名册内的海外机构课程学历获得当 地认可，有关课程的水平、广告内容和收费及退款安排都受规管。 可是，有些与本港教育机构合办课程的海外大学，所处国家规管非常 宽松，课程水平把关不严，任何人交一笔学费，就可获取录，而且宽进宽 出，毕业不难，获颁的学历文凭基本上不是花时间努力进修得来的，而是 花钱买来的。 它们当中有些甚至是与本港教育机构串通，让学员短时间马虎交一些 门面功课就毕业，变相出售文凭，作为生财之道。另外有些学校较为严谨 ，但是本港的合作方却作弊，滥发文凭，甚至可能虚报取录日期来掩饰学 生＂火速毕业＂的事实。 如果连本港政府认可的大学，都有教职员疑是抄这种捷径来取得学位 ，学历名不副实，可能拉低院校研究教学水平，以及影响学校和大专教育 界的声誉，而且连累一些凭苦读和真材实料在同一所海外大学取得学历者 都受怀疑。 一些教育机构以不良手法出售文凭赚钱，有人乐于花少少钱购得一个 资格，双方得益却损害全行诚信声誉，令社会付出代价。当局必须对此严 查杜绝，否则有关规管条文只会形同虚设。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘