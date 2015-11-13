香港个股：山水水泥大股东天瑞集团称不同意其发出清盘申请

路透上海11月13日 - 中国山水水泥债务违约事件继续发酵，山水水泥 第一大股东天瑞集团股份有限公司周五公告称，不同意山水水泥发出清盘申请，将会同各方股东通过法律渠道争取应有权益；公司并表示山水水泥债务问题对天瑞集团不会造成影响。

中国山东山水水泥集团有限公司周四(12日)稍晚公告，截至当日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，其发行的20亿元人民币本金超短期融资券不能按期足额偿付。

两个月以来，受控股股东股权争执等因素影响，山东山水水泥集团债券违约忧虑一直未散，日前其控股股东中国山水水泥集团已向法院提交清盘呈请。

天瑞集团表示，“山水水泥发出清盘公告并未召开股东大会也未经主要股东同意，当然也未征求我们的意见，我们不同意这种说法。”

天瑞集团指出，作为山水水泥第一大股东，其将会同各方股东，努力通过法律渠道为投资者和股东争取应有的权益，并将继续关注山水水泥事态发展，适时评估和做出应对举措，同时也呼吁股东协商，制止公司的违规做法。

已向法院提交清盘呈请的山水水泥周四称，收到多位债权人立即偿还贷款之通知，其中包括建设银行 以及招商银行 。而其委任共同临时清算人之申请已押后至11月18日（开曼群岛时间）。

天瑞集团还称，目前其生产经营正常，经评估山水水泥债务问题对天瑞集团不会造成影响。

是次涉及的超短融为15山水SCP001 ，发行总额20亿元，期限七个月，票面利率5.30%，兑付日为11月12日，应付本息金额20.6082亿元，最新主体评级为CC，主承销商为招商银行。

在后续处置安排方面，山东山水水泥称，将积极推动母公司股权问题的解决，尽快明确公司实际控制权，同时加强自身经营，努力通过经营性现金流偿还部分超短融本息。

山东山水水泥存续债券还有三期中期票据，13山水MTN1 、14山水MTN001 和14山水MTN002 ，期限均为三年，金额总计40亿元。

山东山水水泥集团是山东省及辽宁省最大的水泥生产企业。截至今年9月末，公司总资产335.09亿元，前九个月实现营业总收入85.61亿元，当期亏损4.91亿元。(完)

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