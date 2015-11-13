港报社评：创新思路模式，助＂夹心＂中产置业--文汇报11月13日

市建局为缓解中产阶层置业难而首次推出的资助房屋＂焕然壹居＂最 快将于下月推售。该项目合共提供338个单位，将以市价八折发售，预计 尺价约1.1万元，按此楼价计算，由于地处启德旺区，交通方便，景观不 俗，预计将会受到＂夹心＂中产家庭的欢迎。不过，市建局由于资源有限 ，今后并没有计划再推出类似的项目。对此，香港不少中产人士都表遗憾 无奈。香港中产交税多，对社会贡献大，享受的社会福利却相对最少，并 不能体现社会公平。面对与收入越来越脱节的癫狂楼价，政府应该改变习 惯思维，以更宏观和创新的思路，考虑改良以往的夹心阶层房屋资助计划 ，或者借鉴外地经验和各界建议，推出资助＂夹心＂中产置业的新计划， 协助他们解决置业难的问题，以纾缓矛盾及体现公平。 市建局的＂焕然壹居＂项目，被称为＂高级居屋＂，是为了协助中产 家庭置业而推出的，其申请家庭月入上限为6万元，资产上限300万元且不 能拥有其他物业。市建局之前曾表示，由于该项目投资要24亿元，以市价 的八折出售，预计要亏损2亿至3亿元，因而只能是一次性的，今后很难再 推出，否则会影响市建局的财政状况。的确，作为专门负责处理楼宇重建 及复修的法定机构，市建局的运作要根据自负盈亏的商业原则进行，如果 没有得到政府注资或增拨资源的情况下，要求市建局承担更多资助房屋计 划，是强人所难，也难以持续。 问题在于，政府在面对目前楼价高企的情况下，在制定整体房屋政策 时，实在不应忽略了＂夹心＂中产阶层同样也需要支持的实际需求和他们 强烈的呼声。香港楼价高企的程度，不仅与普罗大众的购买能力严重脱节 ，就算月入5万至6万元的中产家庭置业也感到越来越吃力。处在夹心阶层 的中产一族，一方面是香港的交税主力，香港37%的交税人口中，大部分 为中产阶层；同时，拍卖土地的收入是香港政府最主要的财政收入，高地 价导致高楼价，最终由中产阶层购买和承受，令他们成为政府库房卖地收 入的间接提供者。但现行制度下，中产阶层享受不到公营房屋等社会福利 ，只能靠自己购买私楼满足住屋需要。在前些年，尽管要用半生收入供楼 ，但中产家庭还有力＂上车＂置业；但在如今癫狂的楼价下，不少中产家 庭已经只好望楼兴叹，不得不承受昂贵租金，导致生活质素下降。这种情 况持续，作为社会中坚的中产阶层势必怨气越来越大，影响社会和谐稳定 。 因此，政府应该高度重视协助＂夹心＂中产置业的问题，在推出更多 公屋和居屋项目的同时，应该积极考虑创新的夹心阶层房屋资助计划，通 过免地价拨出土地、特定项目注资等方式，支持房屋协会、市建局等机构 ，让它们有足够的资源，针对中产阶层中置业较为困难的特定群体，以适 当的资助来协助他们置业。问题的关键，是政府应该改变阔佬懒理的态度 和因循守旧的思维定式，多研究外地例如新加坡的成功经验，从中得到启 发和借鉴，也要多听取各方面的意见和建议，从中汲取合理的元素，找到 适应市场变化、符合政府财政承受能力、兼顾社会公平的解决问题办法。 （完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘