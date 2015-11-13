中国新债：北京下周四将招标发行总额345亿元一般和专项地方债

路透上海11月13日 - 中国北京市财政局周四晚间公告，将于下周四(19日)招标发行总额345.0645亿元人民币地方债，其中一般债券86.3524亿元，专项债券258.7121亿元。

上述一般地方债为北京市今年第二批，其中置换一般债36.3524亿元，新增一般债50亿元；期限包括三年、五年、七年和10年，计划发行规模分别为20.1707亿元、24.0546亿元、25.3886亿元和16.7385亿元。

专项债也为该市今年第二批，其中置换债241.7121亿元，新增债券17亿元。包括三至10年四个期限，其中七年期分两期发行，各期限发行规模分别为62.2984亿元、69.6062亿元、66.9075亿元(七年一期)、2.03亿元(七年二期)和57.87亿元。

招标时间上，一般债为11月19日上午9:00-9:40，专项债10:00-10:40。均自11月20日起发行并计息，中债资信公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而内蒙古周一招标的三和五年期一般和专项地方债中标利率均高至投标区间上限，创今年地方债公开招标以来利率上浮幅度新高（除流标外）；七年和10年期中标利率也仅比区间上限分别低1个和2个基点(bp)。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)