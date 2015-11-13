台湾汇市：台币盘初实质汇价区间游走，成交清淡

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透台北11月13日 - 台币兑美元 周五游走上日区间，变化不大。汇银人士表示，目前买卖方入市意愿偏低，成交清淡，不排除这个清淡的市况将延续至下周。
汇银人士表示，今日盘初MSCI宣布了指数的调整，虽不利台股，但是外资买汇的力道并不算太大，盘初汇出和汇入的力道皆有。至于出口商和进口商在此间交易意兴阑珊，没有太大的意愿。
〞早上很清淡，十点多了成交不到100支，〞一位大型商银交易人士说。
不过他们也认为，随着美国12月中旬的议息会议中，升息的可能性攀高，国际美元的行情仍颇受看好，这会对亚币造成压抑。只不过，他们也认为，美国一旦宣布升息，其对经济的论调也将备受关注，预料FED的言论会倾向温和，届时国际美元的走势就很难预料。
本地时间10:10，台股加权指数 跌0.7%；韩元 在1,161.7，上日收在1,158.2。
台币早盘实质交易区间落在32.675-32.698；上日在32.637-32.694。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日再扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.710/32.730，上日收在32.770。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.650-32.750
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路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。