《汇市简讯》美元/日圆跌势受阻后反弹回升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆在亚洲盘仅略微压低至122.50，纽约盘低点为122.56
* 122.50可见买单，其下仍挂有停止单，日经指数亦自低位反弹
* 指数一度跌至19,388点，而后回弹至19,531，但仍在平盘下方
* 美元迄今高点为122.78，升破下降的小时图转换线122.71 * 在小时图基准线122.78目前仍有些许阻力，云区位于122.97-123.08
* 自123.00左右起有卖单伺机而出，9.8亿美元期权也会在该点到期(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”