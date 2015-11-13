《汇市简讯》美元/日圆跌势受阻后反弹回升

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* 美元/日圆在亚洲盘仅略微压低至122.50，纽约盘低点为122.56

* 122.50可见买单，其下仍挂有停止单，日经指数亦自低位反弹

* 指数一度跌至19,388点，而后回弹至19,531，但仍在平盘下方

* 美元迄今高点为122.78，升破下降的小时图转换线122.71 * 在小时图基准线122.78目前仍有些许阻力，云区位于122.97-123.08