澳新汇市：大宗商品跌价但澳元显现韧性，受助于澳洲央行利率前景

“我们认为短期内，澳元/美元存在上行空间，可能测试0.7200-0.7250水准，”澳洲联邦银行首席汇率和利率策略师Richard Grace称。

“但这以后，澳元/美元的基本下行趋势未变，主要受到大宗商品价格下跌以及美元走强前景的推动。”

澳元本周涨幅已超过一美分，远离周二触及的一个月低点。阻力位在0.7170美元。

新西兰元兑美元 持于0.6541，小幅脱离周四所及约0.65美元的一个月低位。新西兰元本周至今大致持平，在0.6499-0.6589的窄幅区间内交投。

新西兰元兑澳元 维持疲态，因澳新两国间的利率前景出现分歧。澳元/新西兰元本周可望上涨1.0%，上周涨2.5%。(完)

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