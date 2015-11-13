澳新汇市：大宗商品跌价但澳元显现韧性，受助于澳洲央行利率前景

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我们认为短期内，澳元/美元存在上行空间，可能测试0.7200-0.7250水准，”澳洲联邦银行首席汇率和利率策略师Richard Grace称。
“但这以后，澳元/美元的基本下行趋势未变，主要受到大宗商品价格下跌以及美元走强前景的推动。”
澳元本周涨幅已超过一美分，远离周二触及的一个月低点。阻力位在0.7170美元。
新西兰元兑美元 持于0.6541，小幅脱离周四所及约0.65美元的一个月低位。新西兰元本周至今大致持平，在0.6499-0.6589的窄幅区间内交投。
新西兰元兑澳元 维持疲态，因澳新两国间的利率前景出现分歧。澳元/新西兰元本周可望上涨1.0%，上周涨2.5%。(完)
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(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 龚芳/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”