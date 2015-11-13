澳洲经济指标总览--11月13日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 12月3日 商品及服务收支(亿澳元) 9月 逆差23.17 逆差27.11 出口(较前月) +3% 持平 进口(较前月) +2% +1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 12月4日 (较前月) 9月 +0.4% +0.4% 就业市场(经季节调整) 12月10日 就业人口(较前月变动,万人) 10月 +5.86 -0.51 全职就业人口(较前月变动,万人) +4 -1.39 失业率 5.9% 6.2% 就业参与率 65.0% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 2016年1月27日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.5% +0.7% (较上年同期) +1.5% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.1% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.2% +2.4% 国际贸易价格指数 2016年1月28日 进口物价(较前季) 第三季 +1.4% +1.4% 出口物价(较前季) 持平 -4.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月1日 经常帐收支 第二季 赤字190.33 赤字107 商品与服务贸易收支 逆差96.41 逆差37.01 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月2日 (较前季) 第二季 +0.2% +0.9% (较上年同期) +2.0% +2.3% (完)