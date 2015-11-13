日本股市：早盘下跌结束七连涨，美股和商品价格下挫带来压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“外界对美联储很快加息的预期升温，市场也开始小心起来，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi表示，并称日本股市近期上涨后，容易遭遇获利卖压。
东证股价指数33个分类指数全部下跌，其中船运、矿业、有色金属以及贸易商社类股领跌。
商船三井 下跌2.4%，东邦亚铅 挫跌2.9%，住友金属矿山 下滑2.5%，三井物产 亦跌2.0%。
东证股价指数 下滑0.8%至1,581.69点。JPX-日经400指数 跌0.8%报14,245.22点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”