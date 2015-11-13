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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 10:28 BJT

日本股市：早盘下跌结束七连涨，美股和商品价格下挫带来压力

“外界对美联储很快加息的预期升温，市场也开始小心起来，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi表示，并称日本股市近期上涨后，容易遭遇获利卖压。

东证股价指数33个分类指数全部下跌，其中船运、矿业、有色金属以及贸易商社类股领跌。

商船三井 下跌2.4%，东邦亚铅 挫跌2.9%，住友金属矿山 下滑2.5%，三井物产 亦跌2.0%。

东证股价指数 下滑0.8%至1,581.69点。JPX-日经400指数 跌0.8%报14,245.22点。(完)

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