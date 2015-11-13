澳洲个股：必和必拓挫跌逾3%，受股息政策疑虑打压

路透悉尼/墨尔本11月13日 - 全球矿业巨头必和必拓 股价周五触及七年低点，创全球金融危机以来最低位，因外界愈发担忧该公司可能放弃逐年上调股息的政策。

必和必拓早就承受着大宗商品价格下挫的压力，上周巴西Samarco矿难后面临百万美元计的罚金令状况雪上加霜。该矿山由必和必拓和淡水河谷共同所有。

必和必拓股价周五盘初一度下挫逾3%至19.81澳元，是指标S&P/ASX 200指数 跌幅的两倍多，并且本周跌幅可能超过11%，创2008年以来最大周度跌幅。

根据一项“渐进式”股息政策，该公司每年都会上调股息，这让其股票受到投资者追捧。