重发-芝加哥期市：小麦价格下跌，料将录得四个月最大单周跌幅

(重发以调整段落顺序)

路透悉尼11月13日 - 美国小麦价格周五小幅下跌，全球供应充裕状况令价格承压，本周料将录得四个月以来最大单周跌幅。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦 本周已跌逾5%，为四个月以来最大单周跌幅。

1月大豆期货 本月以来下跌近0.5%，为连续第四周周线下滑。

12月玉米期货 本周累计下跌逾3%，创两个月以来最大单周跌幅。

美国农业部(USDA)本周预计，美国2015/16作物年小麦出口将降至1971/72作物年以来的最低水平。

交易员将从USDA周五公布的每周出口销售报告中获得小麦出口情况的更多线索。

USDA证实，民间向中国出口30万吨美国大豆，这为大豆提供了支撑。

市场关注巴西部分地区的干旱天气，这些地区的农民正在播种大豆。其种植面积料将创下纪录最高。但下周巴西主要大豆产区料将迎来有利于作物生长的降雨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 497.00 -1.00 -0.20% +0.45% 506.83 38

CBOT玉米 361.25 -0.75 -0.21% -0.28% 378.18 26

CBOT大豆 860.25 -2.75 -0.32% -0.06% 885.39 41

CBOT稻米 $12.20 -$0.16 -1.29% +2.69% $12.47 56

美国原油 $41.54 -$0.21 -0.50% -3.24% $45.74 26

汇率

欧元/美元 $1.079 -$0.003 -0.29% +0.40%

美元/澳元 0.713 0.001 +0.10% +1.05%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 李爽/王丽鑫/许娜)