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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 10:47 BJT

《汇市简讯》美元指数失去动能，技术面转呈中性

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* 美元指数开低0.35%后，在亚洲早盘小幅走坚，交投迟缓

* 当地股市尾随美股走跌；沪综指跌0.4%，日经指数跌0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1%

* 动能指标触顶，20日波林格区间萎缩，10及20日均线上扬

* 技术面由偏多转为中性；美元指数若收在10日均线98.37下方，即可证实这项论点 　　* 纽约盘低点98.43及伦敦盘高位99.28，为初步的支撑/阻力位所在 　　* 图表：(link.reuters.com/typ95w) (完)

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