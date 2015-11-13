《汇市简讯》美元指数失去动能，技术面转呈中性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元指数开低0.35%后，在亚洲早盘小幅走坚，交投迟缓
* 当地股市尾随美股走跌；沪综指跌0.4%，日经指数跌0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1%
* 动能指标触顶，20日波林格区间萎缩，10及20日均线上扬
* 技术面由偏多转为中性；美元指数若收在10日均线98.37下方，即可证实这项论点 * 纽约盘低点98.43及伦敦盘高位99.28，为初步的支撑/阻力位所在 * 图表：(link.reuters.com/typ95w) (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”