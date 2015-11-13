台湾债市：10年券随美债殖利率微升，多空双方交投意愿低

路透台北11月13日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周四早盘微幅上扬。交易员指出，受到美债殖利率走扬带动，早盘殖利率跟着走升，惟多空双方交投意愿低，市场成交量明显萎缩。

他们表示，时值年底，交易商为持盈保泰，交易意愿低，且因多空双方各有顾忌，交投更显意兴阑珊；短线观望重点在今天证所税修法结果。

〞年底加上假日前大家都只消极操作， 今天交投很冷清。〞一位大型商银交易员说。

他们称，立法院今天决战证所税修正草案，若能通过对台股应有激励作用，惟对债市较不利，加上市场密切注意央行后续是否有进一步动作，空方不敢躁进，市场观望气氛浓厚，成交量明显萎缩。

本地时间10:52时，五年券104/13期 殖利率跌0.95个基点，报0.7700%，成交值仅0.5亿台币；10年券104/12期殖利率则微升0.25个基点，报1.1845%，成交值为2.5亿。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.765-0.775%；104/12期则在1.175-1.185%。

周四尾盘，美国指标10年期公债 US10YT=RR 价格下跌2/32，收益率报2.322%，较周二涨1个基点。

本地时间10:53时，台股加权指数 跌0.67%。

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