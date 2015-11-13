韩国金融市场：韩股及韩元创一个月低位，受累于美股走跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美联储官员支持在12月升息，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，继过去七年利率一直维持在接近于零的水平之后，目前采取行动过快与过慢的风险基本平衡。
“投资者最近密切关注美联储官员的讲话，鉴于最新公布的非农就业数据表现强劲，他们预计12月升息或许终能成行，”KDB Daewoo Securities的股市分析师Kim Hak-kyun说。
下跌股中，炼油商SK Innovation 和S-Oil 分别下跌0.9%和1.0%，因油价跌至8月触及的近六年半低点。
现代汽车 跌1.6%，起亚汽车 跌2.6%。
外资今日料将卖超韩股，截止中午时分已在主板卖超752亿韩元韩股。
12月三年期韩国公债期货 涨0.04点至109.17。
0227GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,161.8 1,158.2
日圆/韩元 9.4703/832 9.4453
韩国公债期货 * 109.17 109.13
韩国综合股价指数 1,974.16 1,993.36
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
东南亚股市报导 英股富时指数
德股DAX指数 法股CAC-40指数
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 龚芳/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”