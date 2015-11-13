韩国金融市场：韩股及韩元创一个月低位，受累于美股走跌

美联储官员支持在12月升息，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，继过去七年利率一直维持在接近于零的水平之后，目前采取行动过快与过慢的风险基本平衡。

“投资者最近密切关注美联储官员的讲话，鉴于最新公布的非农就业数据表现强劲，他们预计12月升息或许终能成行，”KDB Daewoo Securities的股市分析师Kim Hak-kyun说。

下跌股中，炼油商SK Innovation 和S-Oil 分别下跌0.9%和1.0%，因油价跌至8月触及的近六年半低点。

现代汽车 跌1.6%，起亚汽车 跌2.6%。

外资今日料将卖超韩股，截止中午时分已在主板卖超752亿韩元韩股。

12月三年期韩国公债期货 涨0.04点至109.17。

0227GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,161.8 1,158.2

日圆/韩元 9.4703/832 9.4453

韩国公债期货 * 109.17 109.13

韩国综合股价指数 1,974.16 1,993.36

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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