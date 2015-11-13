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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 12:46 BJT

日本已公布经济指标--2015/11/13

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间         预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第二季        -0.3%  r          -0.4%  r    11月15日-16          -0.1%
                                                                                         日  
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     10月        -0.2%             -0.2%          11月26日             --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      9月        -0.1%             -0.1%          11月26日             --
 工业生产(m/m)                         9月        +1.1%  r          -1.2%  r       11月29日             --
 失业率                                9月         3.4%  p           3.4%  @       11月26日             --
 贸易收支(亿日圆)                      9月    逆差1,145         逆差5,697          11月18日             --
 所有家庭实质支出(y/y)                 9月        -0.4%             +2.9%          11月26日             --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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