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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 11:36 BJT

加拿大个股：宏利金融寻求在亚洲进行保险和资产管理收购交易

路透多伦多11月12日 - 加拿大最大保险商--宏利金融(Manulife Financial) 亚洲总裁兼首席执行官高瑞宏(Roy Gori)周四称，公司有意在亚洲多个市场找寻各种保险和资产管理业务的收购机会。

该公司寻求强化在日本和香港的地位，并增强在中国、菲律宾和越南等快速发展区域的实力。目前日本和香港为该公司在亚洲的两个最大市场。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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