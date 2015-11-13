《全球市场》亚股下滑，大宗商品重返六年低位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美元兑日圆 基本持平于122.64，脱离周一所及两个半月高点123.60，风险偏好降温是原因所在。
欧元兑美元 下滑0.3%至1.0786，延续周四跌势。该汇价周四一度跌至1.0691，因欧洲央行(ECB)总裁德拉吉指出，欧元5月以来较为强劲的表现是“削弱”欧元区通胀前景的一大因素。
澳元仍表现出韧性，未被大宗商品暴跌击垮，兑美元涨0.1%至0.7132，延续周四涨势。周四上涨0.9%，因强于预期的就业报告降低了澳洲央行降息的可能性。
周五全球将有众多数据发布，包括欧元区GDP及美国零售销售数据在内。(完) (编译 孙国玉/王兴亚/王颖/李爽/刘秀红；审校 张荻/高琦/李春喜/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”