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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 12:02 BJT

《全球市场》亚股下滑，大宗商品重返六年低位

美元兑日圆 基本持平于122.64，脱离周一所及两个半月高点123.60，风险偏好降温是原因所在。

欧元兑美元 下滑0.3%至1.0786，延续周四跌势。该汇价周四一度跌至1.0691，因欧洲央行(ECB)总裁德拉吉指出，欧元5月以来较为强劲的表现是“削弱”欧元区通胀前景的一大因素。

澳元仍表现出韧性，未被大宗商品暴跌击垮，兑美元涨0.1%至0.7132，延续周四涨势。周四上涨0.9%，因强于预期的就业报告降低了澳洲央行降息的可能性。

周五全球将有众多数据发布，包括欧元区GDP及美国零售销售数据在内。(完) (编译 孙国玉/王兴亚/王颖/李爽/刘秀红；审校 张荻/高琦/李春喜/许娜)

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