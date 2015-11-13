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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 11:49 BJT

台湾股市：盘中追随周边股市下滑，美联储升息疑虑挥之不去

路透台北11月13日 - 台湾股市周五与该地区其他股市一道下滑，科技和金融股领跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月恐升息的疑虑挥之不去。

0332GMT，加权股价指数 跌0.7%，报8,368.96点，上日收报8,428.09点。

电子类指数 下滑0.6%，金融保险类指数 跌0.3%。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN

韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN

英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI

法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)
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