中国能源：电力需求疲弱对煤炭消费造成冲击--惠誉

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
另外，我们预计中期内可再生能源发电装机容量将大幅增长，在高能耗行业没有大幅增长的情况下，这有可能会令燃煤发电厂的装机容量利用率进一步承压。截至2015年9月，在建发电装机容量约为177吉瓦(GW)，相当于2014年总发电装机容量的13%；清洁能源在新增发电装机容量中的占比略高于50%。
截至2015年10月底，中国的主要动力煤参考价--青岛发热量5,500大卡动力煤的价格--已较2015年初的每吨515元人民币下跌30%至360元。煤炭价格依然承压，尽管2015年1-9月中国煤炭进口同比减少29.8%至1.56亿吨，且中国神华和中煤能源等大型煤企减产后，1-9月国内煤炭产量同比减少4.3%至27亿吨。
我们预计，由于煤炭价格持续处于低位，加上煤企进一步削减成本的空间有限，将导致更多煤矿关闭，这将在中期内给市场带来一些平衡。这还可能导致中国极度分化的煤矿行业出现一些整合，大型煤炭企业的市占率将扩大--比较可能实现的途径是，在较弱煤企退出市场之际，实力较强的煤企保持或增加产量，而非由较强煤企收购不良资产。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”