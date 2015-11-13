中国能源：电力需求疲弱对煤炭消费造成冲击--惠誉

另外，我们预计中期内可再生能源发电装机容量将大幅增长，在高能耗行业没有大幅增长的情况下，这有可能会令燃煤发电厂的装机容量利用率进一步承压。截至2015年9月，在建发电装机容量约为177吉瓦(GW)，相当于2014年总发电装机容量的13%；清洁能源在新增发电装机容量中的占比略高于50%。

截至2015年10月底，中国的主要动力煤参考价--青岛发热量5,500大卡动力煤的价格--已较2015年初的每吨515元人民币下跌30%至360元。煤炭价格依然承压，尽管2015年1-9月中国煤炭进口同比减少29.8%至1.56亿吨，且中国神华和中煤能源等大型煤企减产后，1-9月国内煤炭产量同比减少4.3%至27亿吨。