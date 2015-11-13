《全球汇市》美元持稳，股市下跌至风险偏好降温

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0792 1.0817 -0.23 -10.79 1.2097
美元/日圆 122.60 122.59 0.01 2.63 119.68
欧元/日圆 132.31 132.61 -0.23 -8.89 144.78
美元/瑞郎 1.0011 0.9997 0.14 0.70 0.9941
英镑/美元 1.5212 1.5230 -0.12 -2.32 1.5573
美元/加元 1.3287 1.3290 -0.02 14.37 1.1618
澳元/美元 0.7130 0.7125 0.07 -12.71 0.8168
新西兰元/美元 0.6540 0.6536 0.06 -16.12 0.7797
澳元/日圆 87.410 87.350 0.07 -10.56 97.750
新西兰元/日圆 80.180 80.120 0.07 -14.25 93.310
英镑/日圆 186.50 186.70 -0.11 0.36 186.38
澳元/新西兰元 1.0895 1.0880 0.14 4.07 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/刘秀红/张涛/孙国玉/陈宗琦；审校 张荻/白云/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”