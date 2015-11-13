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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 12:24 BJT

《全球汇市》美元持稳，股市下跌至风险偏好降温

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0792 1.0817 -0.23 -10.79 1.2097

美元/日圆 122.60 122.59 0.01 2.63 119.68

欧元/日圆 132.31 132.61 -0.23 -8.89 144.78

美元/瑞郎 1.0011 0.9997 0.14 0.70 0.9941

英镑/美元 1.5212 1.5230 -0.12 -2.32 1.5573

美元/加元 1.3287 1.3290 -0.02 14.37 1.1618

澳元/美元 0.7130 0.7125 0.07 -12.71 0.8168

新西兰元/美元 0.6540 0.6536 0.06 -16.12 0.7797

澳元/日圆 87.410 87.350 0.07 -10.56 97.750

新西兰元/日圆 80.180 80.120 0.07 -14.25 93.310

英镑/日圆 186.50 186.70 -0.11 0.36 186.38

澳元/新西兰元 1.0895 1.0880 0.14 4.07 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/刘秀红/张涛/孙国玉/陈宗琦；审校 张荻/白云/许娜)

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