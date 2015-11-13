中国汇市：人民币早盘跌破6.37至一个半月新低，中间价九连跌引发购汇

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘跌破6.37关口至一个半月新低
* 中间价亦连九日下跌至一个半月新低
* 多日积累的购汇盘集中爆发
路透北京11月13日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跌破6.37元关口，与九连跌的中间价同创一个半月新低。交易员称，虽美元指数回调，但受中间价连续阴跌影响，此前多日积累的购汇盘早盘集中爆发，美元空头承压被迫止损。
他们指出，近期大行结汇盘减少，且市场预期的干预并未出现，人民币跌破6.37后购汇明显增加；不过料年内人民币不会大幅贬值，短期仍将看稳。
“今天美元指数回调，大家觉得（美元）应该向下，但是今天没什么结汇的，...市场有点恐慌。”一股份行交易员说。
他并指出，央行干预变少，原因之一或为其它银行在帮其结汇，“觉得某个位置央妈该出手了，一些行就开始空美元，结果央妈就不用出手了。”
另有交易员指出，目前人民币加入SDR(特别提款权)的时间或存在变数，市场疑虑加重；已有银行平掉了积累的人民币头寸，亦有银行推迟结汇计划。
虽然各方看好人民币本月底有机会纳入SDR货币篮子，但11月快过一半，国际货币基金组织(IMF)却仍未宣布评估SDR的会议日期。市场人士提醒，人民币入篮时程一再押后，市场不安情绪渐增，短期要有汇率波动加剧的心理准备，但中长期仍看好人民币走势。
北京时间12:08，人民币兑美元 即期报6.3726元，上日收报6.3692元。今日人民币兑美元中间价 报6.3655元，上日中间价为6.3628元。人民币兑美元即期成交额 为60.79亿美元，上日半日为83.31亿美元。
全球汇市方面，美元周五持稳，兑欧元和日圆周线或下滑，因市场风险偏好降温，股市下挫使得美元进一步脱离近期高点。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5585元, 上日尾盘为6.555元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.398/6.3989元, 上一交易日尾盘报6.3907元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3746。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”