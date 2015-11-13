中国汇市：人民币早盘跌破6.37至一个半月新低，中间价九连跌引发购汇

* 人民币早盘跌破6.37关口至一个半月新低

* 中间价亦连九日下跌至一个半月新低

* 多日积累的购汇盘集中爆发

路透北京11月13日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跌破6.37元关口，与九连跌的中间价同创一个半月新低。交易员称，虽美元指数回调，但受中间价连续阴跌影响，此前多日积累的购汇盘早盘集中爆发，美元空头承压被迫止损。

他们指出，近期大行结汇盘减少，且市场预期的干预并未出现，人民币跌破6.37后购汇明显增加；不过料年内人民币不会大幅贬值，短期仍将看稳。

“今天美元指数回调，大家觉得（美元）应该向下，但是今天没什么结汇的，...市场有点恐慌。”一股份行交易员说。

他并指出，央行干预变少，原因之一或为其它银行在帮其结汇，“觉得某个位置央妈该出手了，一些行就开始空美元，结果央妈就不用出手了。”

另有交易员指出，目前人民币加入SDR(特别提款权)的时间或存在变数，市场疑虑加重；已有银行平掉了积累的人民币头寸，亦有银行推迟结汇计划。

虽然各方看好人民币本月底有机会纳入SDR货币篮子，但11月快过一半，国际货币基金组织(IMF)却仍未宣布评估SDR的会议日期。市场人士提醒，人民币入篮时程一再押后，市场不安情绪渐增，短期要有汇率波动加剧的心理准备，但中长期仍看好人民币走势。

北京时间12:08，人民币兑美元 即期报6.3726元，上日收报6.3692元。今日人民币兑美元中间价 报6.3655元，上日中间价为6.3628元。人民币兑美元即期成交额 为60.79亿美元，上日半日为83.31亿美元。

全球汇市方面，美元周五持稳，兑欧元和日圆周线或下滑，因市场风险偏好降温，股市下挫使得美元进一步脱离近期高点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5585元, 上日尾盘为6.555元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.398/6.3989元, 上一交易日尾盘报6.3907元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3746。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。