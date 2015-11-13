中港个股：华能国际折价配售新H股筹57.1亿港元，股价一度挫跌8%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月13日 - 中国最大独立发电商--华能国际电力 周五称，落实配售新H股集资57.1亿港元，用于偿还银行贷款及补充流动资金；该股早盘一度挫8%至逾19个月低位。
据公告，华能同意按每股7.32港元配售7.8亿股新H股予六至十名承配人。配售价较周四收市价折让约9.5%，配售股份相当于经扩大后总股本约5.13%及经扩大后H股股本约16.59%。
本次发行后，母公司中国华能集团的持股比例将由49.7%摊薄至47.16%。
投行花旗分析师刘显达在其报告中称，新H股的配售价折让幅度较大，可能反映出投资者对中国即将降低火电上网电价的担忧。该行认为，华能此次集资主要为应付2016-17年新建8吉瓦机组以及明年向母公司收购位于山东、规模约8-9吉瓦的电厂项目。
报告并称，估计本次集资后，华能于今年底的净资产负债比率将下降13个百分点至142%，每股盈利摊薄3.6%。
华能今早一度跌8%，低探7.43港元的逾19个月低位；早盘收跌7.54%，报7.48港元。其A股则升0.1%，报9.63元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”