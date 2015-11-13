版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 12:53 BJT

标题新闻：美国政府将与国会协商就跨太平洋伙伴关系协定(TPP)进行投票表决的最佳时间

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐