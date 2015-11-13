香港金融：储值支付工具及零售支付系统监管制度开始生效，需申领牌照

政府的新闻稿称，现有的储值支付工具发行人或新的市场营运者将有一年时间向金管局申请牌照。在一年申请期结束后（即由2016年11月13日起），除非获豁免，任何发行人如未有获发牌照而发行或营运储值支付工具，即属违法。另外，持牌银行会被视为已获发牌发行及营运储值支付工具。