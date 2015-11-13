香港金融：储值支付工具及零售支付系统监管制度开始生效，需申领牌照

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月13日 - 香港政府周五称，储值支付工具及零售支付系统监管制度开始生效；换言之，如阿里巴巴支付宝、PayPal等第三方支付公司均需向金融管理局申领牌照。
近年互联网金融发展迅速，金管局于2013年提出立法建议，为储值支付工具设立发牌制度，至今年11月初新法例《支付系统及储值支付工具条例》获得立法会三读通过，今天正式生效。
政府的新闻稿称，现有的储值支付工具发行人或新的市场营运者将有一年时间向金管局申请牌照。在一年申请期结束后（即由2016年11月13日起），除非获豁免，任何发行人如未有获发牌照而发行或营运储值支付工具，即属违法。另外，持牌银行会被视为已获发牌发行及营运储值支付工具。
政府表示，“发牌制度可让金管局采取监管及执法行动，以确保发行人符合适当人选要求、用户在储值支付工具内的储值金额能获得合适的保障，以及该等工具的可靠运作。”
此外，条例赋权金管局指定零售支付系统，以确保其在审慎监管下稳健运作。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”