中国债市：中诚信将云南煤化工集团主体评级从AA降至BB，债项由AA调至A

路透上海11月13日 - 在中国云南煤化工集团出现债务逾期后，中诚信国际信用评级公司将其主体信用等级从AA/负面下调为BB，将相关中期票据债项等级从AA下调A，同时将主体及债项等级列入可能降级的观察名单。

云南煤化工周三公告，由于煤炭、煤化工行业景气度下降，公司主营业务盈利能力下降，持续出现经营亏损；同时，融资规模持续增长，现金流压力较大，资金链紧张，出现未能清偿到期债务的逾期情况。

中诚信表示，据市场惯例和要求，中诚信国际在公司债务融资工具存续期内对信用状况，每年进行定期或不定期跟踪评级，并多次进行现场和电话访谈。但在上述公告发布前，云南煤化集团未对中诚信披露其债务逾期，及债务和解启动会议等重大事项。

中诚信认为，云南煤化工持续亏损，盈利和获现能力较差，债务的偿还主要有赖于外部支持。将继续关注云南省政府对云南煤化工集团公开发行债券的支持情况，及时采取评级行动。

是次涉及的两个债券为12云煤化MTN1 和15云煤化MTN001 。

截至10月30日，云南煤化工及下属子公司债务逾期13.05亿元人民币，其中：信托融资6.43亿元、信用证3.42亿元、融资租赁2.07亿元、银行贷款0.76亿元、银行承兑汇票0.20亿元、委托贷款0.16亿元。

另一评级公司--中债资信周四发布报告称，云南煤化工有两只中票、五只私募债存续。其中12云煤化MTN1 和14云煤化PPN004均无担保，分别将于12月10日和12月19日付息，届时将需付息19,262万元。从目前状况来看，依靠自身资金付息难度很大。(完)

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