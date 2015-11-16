重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月9日-13日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：坚持积极财政政策和稳健货币政策，大力推动重点改革落地--主席

中国国家主席习近平周二主持召开中央财经领导小组第十一次会议时强调，实行宏观经济要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革。

--中国经济：着力保持经济运行在合理区间，实现中高速增长--总理

中国国务院总理李克强强调，要着力保持经济运行在合理区间，实现中高速增长。注重定向调控、相机调控，强化逆周期调节，稳定市场预期；要增强增长动力，还需加大改革创新和结构调整力度。

--中国经济：年均增6.5%是十三五底线非目标，财税改革方案有调整--官员

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周一表示，中国国内生产总值（GDP）年均增长6.5%是十三五（2016-2020年）期间底线，按照十年翻番测算出来该增速是制定目标的基础，但不是目标本身，后者要待到明年3月份全国人大来最后确定。

--中国央行：推动人民币加入SDR，十三五期末人民币料成国际性货币--行长

中国央行行长周小川表示，要树立对人民币的信心，推动人民币加入特别提款权（SDR）篮子货币，成为可兑换、可自由使用货币。十三五期末，预计人民币跨境收支占中国全部本外币跨境收支比例超1/3，人民币成为一种国际性货币。

--中国经济：消费金融公司试点推广至全国，扩大日用消费品等进口--常务会议

中国国务院周三召开常务会议表示，加大财税、金融等政策支持，发展消费信贷，将消费金融公司试点推广至全国；并畅通商品进口渠道，扩大群众欢迎的日用消费品等进口，增设口岸进境免税店，落实和完善境外旅客购物离境退税政策。

--中国数据：四季度工业及投资黯淡开局，政策宽松大势所趋

中国四季度经济开局不佳，除了消费稳中有升令人略感宽慰外，10月工业增速创七个月低点，投资增速创近15年新低。再加上通缩魅影隐现，外贸已然从三驾马车中“退役”，一切数据显示出经济下行压力不减，政策宽松乃大势所趋。

--中国数据：10月M2提速但信贷及社融走低，稳增长仍需宽松政策护航

尽管中国10月末M2增速创15个月新高，但当月新增贷款远低预期，且社会融资规模增量创15个月新低，显示实体经济下行压力仍有增无减，企业融资需求持续疲弱态势不改。

--中国数据：CPI涨幅持续回落PPI连年负值，货币料持续宽松对抗通缩阴影

受猪肉和鲜菜等食品价格涨幅回落影响，中国10月CPI同比涨幅降至五个月低点；PPI同比则连续44个月为负值。通缩阴影挥之不去，再加上经济面临下行压力，货币政策料持续宽松，降息降准仍是必要手段。

--《焦点》中国10月进出口超预期萎缩，外贸马车退役加剧稳增长压力

全球经济复苏乏力之际，中国10月进出口同比降幅超预期，前期汇率贬值的刺激已成过眼云烟。今年外贸持续萎缩，且短期难见回暖曙光，传统上拉动经济的外贸马车已然“退役”，四季度稳增长压力加大。

--中国经济：发改委前三季核准投资约1.9万亿，四季度会加快项目审批

为应对中国经济下行压力，中国四季度会继续加快投资项目审批。尤其当前拉动经济的三驾马车都显乏力，从短期看扩大投资仍是稳定中国经济的重要手段。

--中国财政：10月财政支出发力增速创逾三年新高，收入增速仍不乐观

中国10月财政支出力度继续加大，10月增速创下逾三年新高，预算执行进度高于去年同期；当月财政收入延续中低速增长，且受经济下行压力以及减税降费影响，今年剩余两月的收入增长依然不乐观。

--中国数据：1-10月FDI同比增长8.6%，服务业吸收外资规模为制造业两倍

中国商务部周三公布，中国10月实际使用外资(FDI)87.7亿美元，同比增长4.2%；整个1-10月累计吸收外资1,036.8亿美元，同比增长8.6%，外商投资总体规模实现稳定增长。

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【金融】

--中国金融：第四批专项建设基金项目申报工作已正式启动--消息

三位消息人士周四对路透表示，中国第四批专项建设基金项目申报工作已正式启动，由国家开发银行及农业发展银行联合上报；明年上半年可开工建设、能够产生新拉动的项目优先申报，优先考虑项目回报率在3-5%、且回收周期为10-20年的项目。

--《焦点》“大到不能倒”的中资银行或需增资4,000亿美元以满足资本新规

中国四大银行可能不得不增资最多4,000亿美元，以满足金融稳定委员会(FSB)周一颁布的银行业资本新规。

--全球金融：人民币若纳入IMF货币篮子，海外基金将增持人民币债券

随着国际货币基金组织(IMF)本月可望通过将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，外国资产管理公司正在准备增加人民币计价债券的敞口。

--中国金融：对外资机构进入银行卡清算市场未设歧视条件--央行副行长

针对中国银行卡清算市场对外资准入方面的担忧，中国央行副行长范一飞周二表示，中国会积极审慎扩大支付市场开放，鼓励国际银行卡组织参与国内市场建设，且并未对外资机构进入国内银行卡清算市场设立歧视条件。

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【固定收益】

--《分析》市场平稳中国央行以静制动，经济承压政策宽松仍是大方向

中国证监会宣布将重启新股发行，银行间资金面淡静以对，本周央行公开市场逆回购操作维持价稳量平。业内人士称，稳定市场环境下，央行无需改变常规操作轨道。若有必要，包括调整逆回购规模、MLF等多种工具随时可以出场平抑波动。

--《焦点》山水水泥债务违约，说明中国当局倾向于任由弱小企业倒闭

中国水泥生产商--山水水泥警告投资者称，该公司于周四到期的逾3亿美元境内债务将发生违约，并将寻求委任清算人。这一情况说明，中国当局更愿意听任实力较弱的企业倒闭。

--中国债市：简化债券注册发行流程，建立PPN专项机构投资人制度

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）表示，将构建“分层分类”注册发行管理体系，简化、优化非金融企业债务融资工具的注册发行流程；同时将建立定向债务融资工具（PPN）专项机构投资人制度。

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【外汇】

--中国外汇：三季度经常项目顺差634亿美元，非储备金融账户逆差2,239亿

中国国家外汇管理局周三公布，按美元计价，2015年三季度经常项目顺差634亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,239亿美元，储备资产减少1,605亿美元。

--中国金融：人民币加入SDR象征意义更大，本币国际化可先区域化--专家

中国人民大学国际货币研究所研究员张超撰文认为，SDR（特别提款权）在全球储备中所占份额不足4%，人民币加入SDR货币篮子与否对SDR或人民币来说象征意义大于实质意义；此外，人民币国际化或可以区域化为突破口。

--离岸人民币：9月渣打人民币环球指数升3.26%，但预期第四季将下跌

渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数9月环比升3.26%，因8月汇率改革后外汇交易量成长，连续两个月成为指数上升的主要动力。 ==========================================================================

【证券/行业】

--《焦点》中国占新兴市场股指比重愈发增大，基金经理面临避险困扰

由于中国在全球主要新兴市场股指中的比重愈发重要，投资者匆忙寻找办法降低风险，以防把太多鸡蛋放在一个篮子里。其中的一些选择方案包括考虑独立的专注中国的基金，或者干脆远离投资指标。

--全球金融：MSCI明晟将把阿里巴巴和百度等在美上市中国个股纳入指数

MSCI明晟将从12月1日起把阿里巴巴、百度和其他12家在海外上市的中国个股，纳入其新兴市场指数。预计此举将吸引数百亿美元资金流入这些股票，并使MSCI明晟成为首个纳入这些股票的指数编撰机构。

--中国证券：上证所就公司停复牌征求意见，重大资产重组最长停牌五个月

中国上海证券交易所日前就上市公司停复牌及相关信息披露发布征求意见稿，提出因筹划重大资产重组停牌，包括延期复牌时间在内，最长期限不得超过五个月。

--中国证券：上证所战略新兴板料明年上半年推出，主板排队企业优先--报载

中国证券报周四报导，上海证券交易所战略新兴产业板方案已初步拟定，将在证券法修订完成后与注册制同步推出，预计时间为明年上半年。根据方案，其定位与创业板相同，审核标准与主板一致，会优先在主板排队的公司中挑选符合规定的企业上市。

--中国房地产：前十月房地产开发投资同比增长2%，增速续降--统计局

中国国家统计局周三公布，1-10月全国房地产开发投资同比增长2%，增速较1-9月的2.6%进一步下滑。

--汽车产业：中国10月汽车销量同比增长11.8%，创去年底以来最大增幅

中国汽车工业协会周三公布，中国10月汽车销量同比增长11.8%，达到220万辆。这是2014年12月以来最大增幅，并超过了9月的2.1%，而8月则为下降3%。

--香港新股：中金弱冠之年终登陆H股，欲争回券商第一梯队--高管

中国最具里程碑意义的投行--中金公司（CICC）终于在弱冠之年登陆港股。董事长丁学东周一表示，希望中金以上市为契机二次转型，并在投行、跨境、财富管理等业务上巩固优势，补齐劣势，尽快回到券商第一梯队。

--中国企业：中国邮政储蓄银行赴港IPO前出售15%股权，作价近80亿美元--IFR