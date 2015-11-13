台湾债市：10年券殖利率微收跌，惟交投冷清成交量明显萎缩

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 10年券殖利率微收跌，惟交投更趋冷清
* 银行调整部位获利了结，冷门券交投略增
* 下周104/12殖利率区间暂看1.17-1.20%
路透台北11月13日 - 台湾指标10年期公债104/12 殖利率周五微收跌。交易员指出，受台股续挫带动，10年券殖利率尾盘小跌，惟今天交投冷清，成交量明显萎缩，料下周前半周将续呈区间盘整格局。
他们表示，由于大部分市场不确定因素均落在12月，包括美国联邦储备局(FED)是否升息，及台湾央行12月底会不会降息等。目前市场正空窗期，多空双方均无交投意愿，使成交更趋清淡。
〞今天交投更冷了，大家都不想玩啊。〞一位大型公股商银交易员说。
台湾股市周五大跌1.17%收市，因今日立法院的证券交易/所得税案修订没有过关，且MSCI最新权重调整中，台股在全球市场指数、全球新兴市场指数、亚洲除日本指数全被微幅调降。不过预料季线8,340点附近还是会有支撑。
一位大型证券商交易员指出，今天较特殊的是主流券交投趋冷，惟属次流通的〞冷门券〞，随年底到来银行开始实现获利进行部位调整，成交略增。
今日五年券104/06期 及10年券104/05期 均有成交，成交分别达8.5亿及4.5亿台币；殖利率均收跌1.15个基点。
一大型公股银行主管指出，时值接近年底，部分银行开始调节部位获利了结，令冷门券交投略增，但这应属短暂现象；料下周下半周随着10年券104/12期第二次增额公债进入发行前交易，交投有望略转活络。
交易员预估，下周一五年公债104/13期殖利率区间在0.75-0.78%；10年公债104/12期则在1.17-1.20%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期
5 104/13 -1.40 0.7655% 0.7655-0.7700% 3.00 10 104/12 -0.20 1.1800% 1.1800-1.1845% 3.50
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30 104/11 没有成交
20 104/14 没有成交
10 104/12 1.1800
5 104/13 0.7655
3 104/1 没有成交
2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”