欧洲经济：今年圣诞节期间家庭支出料下降，俄罗斯和希腊跌幅或最大

路透巴黎11月13日 - 市场研究机构德勤(众信)周五公布的一项调查显示，今年圣诞节期间欧洲各家庭平均支出料微幅下降，受撙节政策影响的希腊和俄罗斯跌幅或最大。

该调查称，法国、英国、德国和西班牙等国消费者或将增加支出。整体降幅远低于去年，暗示信心有所改善。

德勤的这一调查显示，今年圣诞节期间欧洲平均每个家庭消费预算将减少0.28%至约513欧元(549.63美元)。

由于消费者对欧洲经济的看法普遍改善，相较去年的下降3%，今年跌幅较为有限。

今年圣诞节期间希腊各家庭平均支出将减少8.63%至402欧元，俄罗斯家庭支出下降6.96%至不到217欧元，葡萄牙支出减少5.55%至315欧元，这几个国家将引领今年欧洲圣诞节期间消费的跌势。(完)