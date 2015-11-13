欧洲经济：今年圣诞节期间家庭支出料下降，俄罗斯和希腊跌幅或最大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透巴黎11月13日 - 市场研究机构德勤(众信)周五公布的一项调查显示，今年圣诞节期间欧洲各家庭平均支出料微幅下降，受撙节政策影响的希腊和俄罗斯跌幅或最大。
该调查称，法国、英国、德国和西班牙等国消费者或将增加支出。整体降幅远低于去年，暗示信心有所改善。
德勤的这一调查显示，今年圣诞节期间欧洲平均每个家庭消费预算将减少0.28%至约513欧元(549.63美元)。
由于消费者对欧洲经济的看法普遍改善，相较去年的下降3%，今年跌幅较为有限。
今年圣诞节期间希腊各家庭平均支出将减少8.63%至402欧元，俄罗斯家庭支出下降6.96%至不到217欧元，葡萄牙支出减少5.55%至315欧元，这几个国家将引领今年欧洲圣诞节期间消费的跌势。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”