国际油市：原油期货卖出期权激增，显示明年油市前景不容乐观

路透的数据显示，行权价为每桶40美元的1月美国原油看跌期权合约 从8月的不及1,000口，升至逾1.8万口；行权价为35美元的12月看跌期权合约 从10月中的不及1万口，升至近2.5万口；行权价为25美元的12月看跌期权合约 则超过1.3万口。

交易员似乎还在为明年油价下跌调整好持仓，行权价为30美元的2016年3月美国原油看跌期权合约 接近1.2万口，而8月前还近乎为零。

布兰特原油期货的仓位情况也类似，行权价为每桶40、35、30甚至25美元的2015年12月至2016年6月布兰特原油看跌期权合约，在上月均大幅增长。近月布兰特原油期货目前在每桶44美元左右。

“由于美元走强，加上对新兴市场增长的担忧，大宗商品价格仍不太可能在年底反弹，”澳新银行表示。该行说的美元走强是指，受有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快升息的预期提振，美元指数 大幅走高。

由于石油以美元计价，因此美元走高将推高以其他货币进口石油的成本。

亚洲两大经济体--中国和日本经济疲软也拖累油价。

美国原油期权仓位图表：reut.rs/1SMyccw

全球石油供需图表：link.reuters.com/jaz84w (完) (编译 李爽/汪红英；审校 蔡美珍/陈宗琦)